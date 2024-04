Noodlijdend Vitesse kan nog eens twee potentiële levensaders doorstrepen

De gemeente Arnhem en de provincie Gelderland zijn niet van plan om Vitesse de helpende hand te reiken. De noodlijdende Eredivisionist, die dreigt te verdwijnen uit het betaald voetbal, kan zodoende twee potentiële redders afstrepen.

De gemeente Arnhem schoot Vitesse in het verleden meermaals te hulp met miljoenen euro's, maar daar hoeft de club nu niet meer op te rekenen. Een woordvoerder van de gemeente zegt tegen NU.nl dat Vitesse een ‘commerciële club’ is. “We dragen de club een warm hart toe, maar we zijn geen betrokken partij.”

De provincie Gelderland komt met soortgelijke woorden. “Vitesse is een betaaldvoetbalclub waar we geen enkele betrokkenheid bij hebben”, zo klinkt het. “We hebben geen enkele reden of aanleiding om deze BVO te ondersteunen.”

Eerder deze week liet Vitesse weten dat het huidige seizoen in ieder geval zal worden afgemaakt. De club haalt onder andere de verwachte inkomsten uit sponsorgelden en seizoenkaarten naar voren om het einde van het seizoen te halen.

Het is nog altijd de vraag of de club volgend seizoen nog wel actief is op profniveau. Vitesse heeft nog geen licentie ontvangen voor komend seizoen en daardoor zijn alle scenario’s de afgelopen weken al voorbijgekomen.

Het voortbestaan van Vitesse mag dan in gevaar zijn, de club uit Arnhem speelt dit seizoen ‘gewoon’ uit.