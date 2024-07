Andrea Pirlo bezorgt Vitesse financiële meevaller

Een financiële meevaller voor Vitesse: de geplaagde club verkoopt aan Sampdoria. De overstap wordt donderdagavond officieel bevestigd door de club. Volgens De Telegraaf bedraagt de transfersom 'enkele tonnen'. Meulensteen tekent een contract tot medio 2027 bij zijn nieuwe club, die uitkomt in de Serie B.

Meulensteen heeft in totaal 62 wedstrijden voor Vitesse gespeeld, waarin hij tweemaal het net wist te vinden. Hij werd in 2022 voor ongeveer een miljoen euro overgenomen van RKC Waalwijk. In de onderhandelingen met Sampdoria heeft Vitesse behalve de transfersom ook een doorverkooppercentage bedongen. Bij zijn nieuwe club zal Meulensteen onder de hoede staan van Andrea Pirlo. De voormalige iconische Italiaanse middenvelder is nu hoofdtrainer van Sampdoria.

De in Beugen geboren Meulensteen kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn tijd bij Vitesse, vertelt hij op de clubsite. "Ik heb een mooie tijd gehad bij Vitesse en ben dankbaar voor de kansen die ik hier heb gekregen. Het is een moeilijke beslissing geweest om te vertrekken, vooral in deze uitdagende periode voor de club. Toch zie ik de overstap naar Sampdoria als een nieuwe uitdaging en een kans om mezelf verder te ontwikkelen. Ik wil iedereen bij Vitesse, inclusief de supporters, bedanken voor hun steun en vertrouwen."

De algemeen directeur van Vitesse, Edwin Reijntjes, spreekt zijn waardering uit voor de vertrekkende verdediger annex verdedigende middenvelder. "Melle heeft zijn rol in de ploeg altijd met inzet en toewijding vervuld. We waarderen de bijdrage die hij heeft geleverd aan de club en begrijpen zijn wens om zich verder te ontwikkelen.’’