Vitesse doet oproep aan licentiecommissie: 'Anders wordt het een lastig verhaal'

Bij Vitesse zouden ze graag zien dat de licentiecommissie van de KNVB snel uitspraak doet over het voorgenomen eigenaarschap van Guus Franke. Volgens de Arnhemse club zijn alle benodigde documenten aangeleverd en zou duidelijkheid een stap in de juiste richting kunnen betekenen.

De Arnhemmers komen op de eigen site met de weekupdate, waarin zij de stand van zaken doorspreken bij de geplaagde club. Er wordt gerept over 'een spannende week in het vooruitzicht', die meer duidelijkheid moet geven over de toekomst van Vitesse.

Artikel gaat verder onder video

In de weekupdate wordt er tevens een appel gedaan in de richting van de licentiecommissie. "We begrijpen dat de Licentiecommissie een weloverwogen beslissing moet en wil nemen", zegt algemeen directeur Edwin Reijntjes. "Dat willen wij ook, want zowel de club als de supporters zijn gebaat bij een structurele oplossing. Toch willen we de Licentiecommissie oproepen om zo snel als mogelijk een uitspraak te doen over de overname van Guus Franke. Guus heeft alle gevraagde documentatie inmiddels ingeleverd en hij is met zijn team dag en nacht beschikbaar (gebleken), voor eventuele aanvullende vragen. Dat is ook nodig, anders wordt het een bijzonder lastig verhaal voor Vitesse.”

Een toestemmende reactie van de licentiecommissie zou goed nieuws zijn voor de club, stelt Reijntjes. "Dan kunnen we eindelijk de rust vinden waar Vitesse al zo lang naar op zoek is. Met hem als nieuwe eigenaar kunnen we deze onzekere periode afsluiten, zonder nieuwe schulden en zonder enige betrokkenheid van Common Group. Ik weet dat de Licentiecommissie dit ook belangrijk vindt, en hoop dat ze met ons mee willen bewegen. We snakken namelijk allemaal naar 9 augustus; voetbal in GelreDome!” Dan speelt Vitesse, als de club in de Eerste Divisie mag uitkomen, thuis tegen Telstar.

Tevens kampt de club met andere problemen, die gelieerd zijn aan de complexe situatie bij de club. "De huidige onzekere situatie rondom de club maakt het lastig om tegenstanders voor oefenwedstrijden te vinden. We staan echt stil; stagiaires wijzen Vitesse af, de selectie kan nog niet versterkt worden, wedstrijdtenues zijn nog niet gereed en kunnen nog niet gepresenteerd worden, de seizoenkaartcampagne draait nog niet naar wens, GelreDome is (door Vitesse) nog niet ‘wedstrijd klaar’ gemaakt en ook sponsors en partners kunnen nog niet getekend en gepresenteerd worden.” Eerder op vrijdag werd er wel - achter gesloten deuren - geoefend tegen Ajax. Dat duel ging met 4-1 verloren.