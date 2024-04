Vitesse komt eindelijk met positief nieuws en stelt achterban in elk geval voor even gerust

Het voortbestaan van Vitesse mag dan in gevaar zijn, de club uit Arnhem speelt dit seizoen ‘gewoon’ uit. Dat laat de huidige hekkensluiter van de Eredivisie dinsdagavond weten. Vitesse haalt onder andere de verwachte inkomsten uit sponsorgelden en seizoenkaarten naar voren om in elk geval het einde van dit seizoen te halen.

Het is al tijden onrustig in Arnhem. Zowel binnen als buiten de lijnen stapelden de problemen voor Vitesse zich gedurende dit seizoen in rap tempo af. De Arnhemmers staan momenteel onderaan in de Eredivisie en lijken rechtstreekse degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie al niet meer te kunnen ontlopen. Interim-coach Edward Sturing gooide de handdoek afgelopen zaterdag na het uitduel met PSV (6-0 verlies) al zo goed als in de ring.

Maar de sportieve staat van Vitesse is nog niet eens de grootste bron van zorgen in Arnhem. Het is nog altijd de vraag of de club volgend seizoen nog wel actief is op profniveau. Vitesse heeft nog geen licentie ontvangen voor komend seizoen en daardoor zijn alle scenario’s de afgelopen weken al voorbijgekomen. De afgelopen dagen was het zelfs de vraag of Vitesse dit seizoen nog wel kon gaan uitspelen. Dat gaat dus lukken, laat de club weten.

“De afgelopen dagen en uren zijn veel speculaties verschenen over de licentie en financiën van Vitesse. Alhoewel de club nog enorme uitdagingen heeft kan het wel met enige zekerheid zeggen dat het uitspelen van het seizoen niet (meer) in gevaar is”, zo klinkt het. “Door onder andere het naar voren halen van verwachte inkomsten uit sponsorgelden en seizoenkaarten kunnen we het seizoen uitspelen.” Die zorgen zijn dus grotendeels verdwenen, maar de donkere wolken boven het GelreDome nog lang niet verdreven. De licentiecommissie verwacht ‘binnen enkele werkdagen’ een besluit over de toekomst van Vitesse naar buiten te kunnen brengen.

ℹ️ Vitesse verwacht binnen enkele dagen reactie van de licentiecommissie.



⚽️ Het uitspelen van het seizoen is niet in gevaar. — Vitesse (@MijnVitesse) April 16, 2024

