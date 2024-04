Sturing geeft strijd tegen degradatie op maar meldt nóg groter probleem voor Vitesse

Vitesse-trainer Edward Sturing geeft de hoop op lijfsbehoud op na de kansloze 6-0 nederlaag bij PSV, maar ziet een nóg groter probleem voor de geplaagde Arnhemmers. De hekkensluiter in de Eredivisie heeft niet alleen heel veel geld nodig om de proflicentie voor volgend seizoen veilig te stellen, maar er moet ook nog een onbekend bedrag binnen worden gebracht om het huidige seizoen überhaupt af te kunnen maken.

Een halfuur bleef het 0-0 in het Philips Stadion maar uiteindelijk wist PSV toch de ban te breken. “Ze hadden na twintig minuten al af moeten fluiten”, steekt Sturing van wal bij ESPN na de verliespartij in het zuiden van het land. “Daarna werd het wat minder. We probeerden heel lang in de wedstrijd te blijven, dat was ons doel. Na de 28 minuten krijg je de 2-0 en 3-0 tegen en dan gaat het hard, dan valt alles weg.”

Het doek lijkt snel te gaan vallen voor Vitesse, dat ook financieel gezien in zwaar weer verkeert. “Het wordt nu wel heel lastig natuurlijk, hé. We hebben nog vier wedstrijden en we staan zeven punten achter. Dat gaan we niet redden. Zolang het kan, moet je ervoor gaan. Het kan nog steeds, maar als je kijkt naar hoe we spelen en de punten die we niet hebben gehaald, dan wordt het heel lastig.”

De club uit Gelderland staat op zeventien punten dit Eredivisie-seizoen. Het gat naar de play-offsplek (plek zestien) bedraagt acht punten. Met nog vier wedstrijden op het programma gaat het een vrijwel onmogelijk verhaal worden voor de geel-zwarten. Vitesse speelt nog tegen Fortuna Sittard, FC Utrecht, SC Heerenveen en Ajax.

Niet alleen is het voor Vitesse op sportief gebied een zwaar jaar, maar juist ook financieel gezien zit de club in de hoek waar de klappen vallen. "Ik ben altijd heel positief, maar ook realistisch", zegt clubman pur sang Sturing. "Dat is zeker nog een probleem. Er is geld nodig om het seizoen uit te mogen spelen.”