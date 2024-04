Vitesse laat fans weer eens juichen en verslaat Fortuna Sittard in eigen huis

Vitesse heeft in eigen huis Fortuna Sittard verslagen. De in crisis verkerende en al gedegradeerde club gaf de fans toch nog wat te juichen. Ondanks een late rode kaart van de thuisploeg werd een 3-2 over de streep getrokken.

Vitesse heeft na een 3-2 overwinning op Fortuna Sittard het puntenaantal weer in het positieve gebracht. De al gedegradeerde Arnhemmers toonden - in een uiterst sfeervol Gelredome - veerkracht en boekten de vijfde overwinning van het seizoen. Na een opgelegde puntenstraf begon Vitesse met -1 punten aan dit duel. Twee doelpunten van de Amerikaan Paxten Aaronson en invaller Marco van Ginkel zorgden eindelijk weer voor een glimlach bij Vitesse.

Artikel gaat verder onder video

Vitesse stond vandaag voor het eerst weer op het veld, nadat de club vorige week na 35 jaar uit de Eredivisie degradeerde. De KNVB-licentiecommissie legde de Arnhemmers een puntenaftrek van 18 punten op, waardoor Vitesse zonder te spelen afgleed naar de Keuken Kampioen Divisie. Voor Vitesse was deze wedstrijd dan ook om des keizers baard. Dat gold min of meer ook voor Fortuna Sittard. De Limburgers - vandaag zonder Siovas en Pinto - waren al veilig en de play-offs om Europees voetbal leek met zeven punten achterstand op nummer negen Go Ahead Eagles onhaalbare kaart. Bovendien was de ploeg van Buijs totaal niet in vorm met één punt uit de laatste vier wedstrijden.

Vitesse sprokkelde slechts één punt uit de laatste zeven wedstrijden én had al sinds 25 februari niet meer op voorsprong gestaan. Aaronson bracht daar na ruim twintig minuten verandering in. De Amerikaan kreeg de bal met wat fortuin mee én rondde van dichtbij eenvoudig af. Kort na de 1-0 liet De Regt na om de score te verdubbelen, maar wat opviel was dat de Vitessenaren met veel meer energie speelden dan de laatste maanden. Fortuna Sittard speelde niet groots en liet meerdere kansen op een doelpunt onbenut. Toch kopte Córdoba kort voor rust toch nog de gelijkmaker binnen. De Spanjaard rondde een aangeraakte voorzet van oud-Vitessenaar Dijks af.

Enkele minuten na rust keek Vitesse alweer tegen een achterstand. Hendriks legde Sierhuis neer, waarna Lonwijk de strafschop vol overtuiging achter Room schoot. Kort leek Vitesse geknakt, maar de fanatieke support van de Arnhemse aanhang - en twee invallers - hielp Vitesse om zich terug in de wedstrijd te knokken. Boutrah trok de bal terug op Van Ginkel die uit stand de 2-2 achter doelman Koopmans ranselde. Kort daarna was Fortuna Sittard andermaal niet scherp in defensief opzicht. Kozłowski kreeg vrije doortocht en bediende eenvoudig Aaronson, die zijn tweede van de middag scoorde. Vitesse verdedigde in de slotfase met tien man de voorsprong, nadat Van Zwam moest inrukken na zijn tweede gele kaart. Dat deed de ploeg van trainer Sturing met succes, waardoor de tweede overwinning van dit kalenderjaar werd behaald en de eerste thuisoverwinning sinds 10 december.