Arsenal moet juichen voor aartsrivaal: ‘Zal de grootste Tottenham-fan ooit zijn’

Arsenal heeft na een 0-1 overwinning op bezoek bij Manchester United de koppositie weer in handen en zal aankomende dinsdag moeten juichen voor aartsrivaal Tottenham Hotspur. The Gunners zijn er namelijk bij gebaat dat Manchester City punten laat liggen in de titelstrijd. Middenvelder zal in ieder geval juichen voor Spurs, zo liet hij na afloop van de wedstrijd weten.

De ploeg van trainer Mikel Arteta gaat met nog een wedstrijd te gaan aan kop in de Premier League, maar achtervolger Manchester City heeft nog een wedstrijd tegoed. The Citizens gaan aankomende dinsdag op bezoek bij Tottenham en klimmen bij winst over Arsenal heen.

Havertz kan in ieder geval wel geniet van de titelstrijd. “Het is geweldig om in deze strijd verwikkeld te zijn”, aldus de middenvelder in gesprek met Sky Sports. “Nog maar één wedstrijd te gaan. We hebben iedereen nodig volgende week, de hele club en alle fans moeten achter ons staan. Alles is nog mogelijk.”

Om de kans op het kampioenschap weer in eigen hand te krijgen moeten Havertz en Arsenal hopen op een goed resultaat van aartsrivaal Tottenham tegen Manchester City. The Gunners zullen dan ook moeten juichen voor de Spurs. “Ik zal de grootste Tottenham-fan ooit zijn, wij allemaal. Laten we op het beste hopen.”

