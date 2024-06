Menno Geelen onthult: Ajax kiest opvallende locatie voor trainingskamp

Ajax kiest deze zomer voor een trainingskamp in eigen land, zo onthult Menno Geelen donderdag in de Pak Schaal Podcast. De interim algemeen directeur laat weten dat de Amsterdammers de tenten opslaan in Wageningen. De afgelopen zomers ging Ajax op trainingskamp in het buitenland.

Vorig seizoen reisde de club af naar het Duitse Herzogenaurach. De jaren daarvoor boekten de Amsterdammers vaak tripjes naar Oostenrijk. Aankomende zomer is de Wageningse Berg aan de beurt. “Ook omdat heel veel Spaanse, Duitse, Engelse clubs vaak naar Nederland komen”, zegt Geelen.

Daarnaast bespaart Ajax geld met een verblijf in eigen land, maar dit is volgens de algemeen directeur niet de enige reden voor het besluit. “Het is hier niet al te warm, maar vaak wel redelijk goed weer. Het is goed geregeld in Nederland en de velden zijn goed”, laat Geelen weten. “Nee, het is niet alleen kostentechnisch. Het is hier gewoon goed. Waarom zou je dan in een duur vliegtuig stappen?”

Ajax hoopt op deze manier ook de fans te betrekken tijdens het trainingskamp. “We willen ook een open training doen voor de fans daar. Zodat de supporters in die regio ook eens naar een training van Ajax kunnen komen”, aldus Geelen. De velden van de Wageningse Berg werden vroeger gebruikt door FC Wageningen, de club die in 1992 failliet ging.

