De Telegraaf onthult ‘één harde eis’ die Noa Vahle stelde in onderhandelingen met Ziggo Sport

Noa Vahle is vanaf komend voetbalseizoenseizoen – samen met Hélène Hendriks – actief als verslaggeefster van Ziggo Sport, waar ze het Europese voetbal van Nederlandse clubs nauwlettend gaat volgen. De 24-jarige sportjournaliste stelde één ‘harde eis’ in haar contractonderhandelingen met de betaalzender.

Vahle maakt de overstap van Talpa, waarvoor ze als verslaggever onder meer voor Vandaag Inside op pad ging. Daarnaast was ze bij Viaplay te zien rond wedstrijden in de Premier League. Voor Ziggo Sport zal de winnaar van de Televizierring voor Grootste TV-talent van 2023 de Nederlandse clubs die in de verschillende Europese toernooien actief zijn achterna gaan reizen.

“Haar enige ’harde eis’ was dat ze bij SBS6 het Nederlands elftal mocht blijven volgen”, schrijft De Telegraaf in een uitgebreid interview met Vahle en Hendriks. Het tweetal onderhandelde ieder apart hun Ziggo-contract uit. “Alleen hebben we het stom gedaan. We hadden duidelijk aangegeven dat het aanbod heel erg was wat we wilden. Dat is natuurlijk nooit goed voor je onderhandelingspositie”, lacht Hendriks.

Vahle tekende voor drie jaar bij Ziggo. “Dan denk ik ’wow’, als dat klaar is, ben ik net 27. Maar alles wat ik doe, vind ik nog steeds vet. Het gaat alleen wel hard. Maar ik zou nooit zeggen: ik ben jong, dus deze droombaan bewaar ik nog even. Ik pak nu al mijn kansen”, laat de talentvolle verslaggeefster weten.

