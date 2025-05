‘Onbegrijpelijke’ Koeman zorgt voor verbazing bij zoon: ‘Gozer…’

De manier waarop de wedstrijden van zijn zoon Ronald Koeman junior kijkt, zorgt bij laatstgenoemde voor ongeloof. De bondscoach is keihard naar zijn zoon en is ook niet bang de doelman van Telstar te laten weten als hij iets fout heeft gedaan.

Ondanks zijn rol als bondscoach vindt Koeman voldoende tijd om de wedstrijden van zijn zoon Koeman jr. en Telstar te bekijken, zo vertelt de sluitpost aan De Telegraaf. Toch doet hij dit niet op de manier hoe de meeste vaders naar wedstrijden van hun kinderen kijken. “Het is bizar hoe hij dat beleeft. Onbegrijpelijk eigenlijk. Hij is heel negatief natuurlijk. Nou ja, eerder hard en een beetje nors. Mijn opa Martin was al zo en zó is mijn vader opgevoed. En nu doet hij het bij zijn eigen kinderen.”

Als voorbeeld noemt de doelman de nederlaag bij De Graafschap van vorige week, toen Telstar met 2-1 onderuitging. “Kom ik gefrustreerd de kleedkamer in, zie ik dat hij heeft geappt. Zegt hij dat ik het bij de eerste tegengoal anders had moeten doen”, schetst Koeman jr. de situatie. “Dan denk ik gozer… zeg éérst even iets positiefs en meld een dag of wat later wat ik niet goed heb gedaan.” Toch ziet de sluitpost wel de humor van de situatie in. “Ik weet natuurlijk dat hij het goed bedoelt. Maar zijn timing is nog wel eens beroerd.”

Wanneer Koeman aanwezig is bij wedstrijden van Telstar, kijkt hij eigenlijk niet als vader. “Hij kijkt ook echt als de bondscoach. Bizar gewoon. Daar heb ik het soms wel eens met hem over”, gaat Koeman jr. verder. “‘Slecht is slecht en goed is goed’, zegt hij altijd. Maar nogmaals, vaak denk ik wel: wees eens wat positiever, als ik voetbal ben je mijn vader en niet de bondscoach!” Toch ziet Koeman jr. dat zijn vader wel een stuk meer meeleeft als hij speelt dan bij wedstrijden van Nederland. “Hij is zenuwachtiger als Telstar speelt dan als hij op de bank zit bij Oranje. Dan denk ik: rustig aan joh.”

