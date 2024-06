Slot maakt op eerste dag al indruk: ‘Maakt wat bij me los, was ik maar weer voetballer’

Arne Slot maakte al direct op zijn eerste werkdag bij Feyenoord indruk op John de Wolf. Het verhaal dat de oefenmeester deed, overtuigde de assistent-trainer van de Rotterdammers onmiddellijk. Die verwachtingen maakte Slot vervolgens in zijn drie seizoenen in De Kuip waar.

De Wolf krijgt in de nieuwe podcast De Klank Van van Feyenoord de vraag of hij aan het begin heeft getwijfeld aan Slot. “Nee”, antwoordt de assistent van de Rotterdammers resoluut. “Op dag één kwam hij binnen met een presentatie, zijn verhaal hoe hij wilde voetballen en hoe hij zich als mens voordeed. Toen dacht ik wel: ‘We hebben wel iets bijzonders’.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens De Wolf sprak Slot niet alleen over zijn eigen speelstijl. “Hij begon over Manchester City en Brighton, maar ook zijn manier van spelen. Hij zou daar elke dag mee bezig gaan op de training. Alles is uitgekomen van wat hij in het begin heeft gezegd.” De presentaties die Slot in de jaren daarop gaf, met name die voor wedstrijden, maakten wat los bij De Wolf. “Ik zei dan: ‘Je maakt bij mij wat los, was ik nou maar weer voetballer’. Het motiveerde me niet, maar ik kreeg wel weer zin om te voetballen.”

De Wolf werkte bij Feyenoord drie seizoenen samen met Slot. Onder de succestrainer behaalden de Rotterdammers de finale van de Conference League, een landstitel en een KNVB Beker. Inmiddels is Slot begonnen aan zijn nieuwe uitdaging bij Liverpool, waar hij de populaire Jürgen Klopp op heeft gevolgd.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vertrek aanstaande: Feyenoord weet nu al zeker dat doelman De Kuip sowieso verlaat

Timon Wellenreuther of Justin Bijlow zal Feyenoord deze zomer gaan verlaten, zo meldt journalist Martijn Krabbendam.