Uitspraken Hirving Lozano van 15 mei blijken totaal onjuist: aanvaller verlaat PSV officieel

en PSV gaan per 1 januari 2025 officieel uit elkaar, zo bevestigt de Eindhovense club donderdagmiddag op de clubkanalen. Het hing al een tijdje in de lucht, maar vandaag werd de transfer naar het Amerikaanse San Diego FC wereldkundig gemaakt. Opvallend is dat Chucky eerder aangaf nog lang in Europa te blijven.

San Diego FC speelt volgend jaar in de MLS en Lozano wordt voor de Californische club de eerste ‘Designated Player’, wat inhoudt dat de club niet is gebonden aan het salary cap dat in de MLS van kracht is. “Chucky heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij op termijn weer in de buurt van zijn thuisland Mexico zou willen voetballen. Die kans grijpt hij nu”, laat PSV weten.

Lozano maakte vorige zomer de verrassende terugkeer van Napoli naar PSV. Een gelukkig ‘nieuw’ huwelijk werd het niet voor beide partijen, want de aanvaller kon zijn stempel niet drukken in het afgelopen seizoen. “Zijn hart ligt tegelijkertijd natuurlijk ook in Mexico. We genieten van hem als voetballer, maar we respecteren hem ook als mens. Daarom hebben wij niet getwijfeld om zijn verzoek om terug te keren naar eigen omgeving te honoreren”, reageert Earnest Stewart.

Opvallend is dat Lozano op 15 mei, tegenover ESPN, aangaf dat hij niet bezig was met een transfer naar het buitenland. “Ik verwacht nog lang in Europa te spelen. Ik houd van deze stad en de mensen. Hier zorgen ze goed voor me. Ik hoop hier nog lang te blijven”, sprak de buitenspeler destijds.

