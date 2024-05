PSV’er tóch niet op weg naar de uitgang: ‘Hoop hier nog lang te blijven’

is niet bezig met een transfer naar het buitenland. In gesprek met ESPN laat de buitenspeler weten het goed naar zijn zin te hebben in Eindhoven.

Volgens The Athletic stond Lozano in de belangstelling van San Diego FC, dat volgend jaar in de Major League Soccer speelt. Volgens het medium zouden er in april ‘vergevorderde gesprekken’ zijn gevoerd. Dat lijkt nu toch niet te kloppen, als we Lozano moeten geloven.

“Ik verwacht nog lang in Europa te spelen”, stelt de Mexicaan in gesprek met ESPN. “Ik houd van deze stad en de mensen. Hier zorgen ze goed voor me. Ik hoop hier nog lang te blijven.” Lozano denkt dat hij momenteel op een andere manier van waarde is voor PSV dan voorheen. “Uiteraard wil ik altijd honderd procent zijn en daar hard voor werken. Maar ik ben nu een andere speler en help het team altijd.”

Lozano kwam vorig jaar over van SSC Napoli en heeft de verwachtingen nog niet echt waar kunnen maken. In 23 competitiewedstrijden, waarvan lang niet allemaal basis, kwam hij tot zes doelpunten en drie assists. Wel maakte hij een hattrick tegen uitgerekend Ajax. Ter vergelijking: In de seizoenen 17/18 en 18/19 kwam de buitenspeler van PSV in de Eredivisie steeds tot zeventien doelpunten en elf assists.

