Angela de Jong schrikt van Oranje: 'Man, ik kreeg het gewoon bijna benauwd'

Angela de Jong hoopt van harte dat het Nederlands elftal succesvol is tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland en er met de eindzege vandoor gaat, maar ze gunt het land ‘stiekem’ één ding nog meer: dat de spelers van Oranje de komende weken wat meer zichzelf zijn voor de camera. De Jong heeft met verbazing zitten kijken naar het programma We houden van Oranje, waarin Ronald Koeman en verschillende internationals hun opwachting maakten. Ze was niet erg onder de indruk.

“Man, ik kreeg het gewoon benauwd van al die beleefde, zouteloze antwoorden in de uitzwaaishow We houden van Oranje, afgelopen zaterdag bij SBS 6. Niemand die iets spontaans of geks durfde te roepen”, zo schrijft De Jong in haar column in het Algemeen Dagblad. “Als ze al zo op hun hoede zijn terwijl de eerste wedstrijd nog afgetrapt moet worden, dan houd ik mijn hart vast hoe het gaat als het penibel wordt in de poule en er kritische vragen komen, in plaats van dat er met Noa (Vahle, red.) een gesponsord spelletje wordt gespeeld met spaarkaartjes van een grootgrutter.”

De Jong vraagt zich af hoe het kan dat voetballers, en in dit geval specifiek de internationals van het Nederlands elftal, zo weinig zichzelf durven te zijn zodra er een camera voor hun gezicht verschijnt. “Wat is dat toch, dit wat ik voor het gemak maar het Joost Klein-complex noem? In het eerste het beste filmpje van de training dat zaterdag langs kwam, was te zien hoe de mannen grappend en grollend op het veld stonden. Er rolde er zelfs eentje van de lach op de grond.” Groot is volgens De Jong het verschil zodra ze hun opwachting maken in een talkshow of een interview moeten geven. “Ik kreeg spontaan heimwee naar de tijd dat een Oranjespeler door Harry Vermeegen werd opgejut om een bal door zijn slaapkamerraam te schieten.”

De Jong zag dat er alleen spontaan en luid werd gelachen toen de bagage van Brian Brobbey voor zijn trip naar Duitsland, waaronder 45 schone onderbroeken, ter sprake kwam. “Het lijkt me voor die spelers zelf ook fijner als ze het wat losser kunnen benaderen. De pers en in het verlengde daarvan de tv-kijker, is de vijand niet. Leert nou niemand ze op de verplichte communicatietraining dat als je er minder argwanend en terughoudend ingaat, het allemaal veel makkelijker wordt? Ook omgaan met kritische vragen. Die horen er nou eenmaal tijd.” Volgens De Jong is het voor de spelers zaak de kritiek niet te ‘persoonlijk’ te nemen. Ze richt zich tot de internationals: “Geloof me jongens, het gros van het land gunt jullie het beste, en daarmee onszelf ook.” Want volgens De Jong ‘verbroedert’ niks het land ‘zo snel en makkelijk’ als een rondvaart door de grachten.

Voordat het zover is, moet er nog heel wat gebeuren. Het Nederlands elftal speelt maandag de oefenwedstrijd tegen IJsland, de laatste test voor het EK in Duitsland. Op zondag 16 juni staat in Hamburg de eerste groepswedstrijd tegen Polen op het programma. Vijf dagen later wacht Frankrijk in Leipzig en de groepsfase wordt op dinsdag 25 juni afgesloten met het treffen met Oostenrijk. Mocht Oranje de groep overleven, dan moet het nog drie hordes (achtste, kwart- en halve finale) nemen vooraleer de finale is bereikt. De eindstrijd wordt gespeeld op 14 juli in Berlijn.

