De Ligt baart opzien: ‘Hij heeft weinig van zijn eigen bruiloft meegekregen’

heeft nogal wat wenkbrauwen doen fronsen met zijn beslissing om een week voor de start van het Europees Kampioenschap in Duitsland in het huwelijksbootje te stappen. Annekee Molenaar en De Ligt maakten vorig jaar al bekend dat ze zouden gaan trouwen, maar wanneer precies bleef lang onduidelijk. Volgens Evert Santegoeds kreeg De Ligt weinig van zijn eigen bruiloft mee, omdat hij zich al snel weer moest melden bij het Nederlands elftal.

De Ligt en Molenaar vormen al sinds 2018 een koppel. De centrale verdediger speelde op dat moment nog bij Ajax, maar maakte in de zomer van 2019 de overstap naar Juventus. Na drie jaar in Italië te hebben gevoetbald stapte De Ligt over naar Bayern München, waarmee hij in zijn eerste seizoen meteen kampioen van Duitsland werd. Het absolute hoogtepunt had echter plaats buiten het veld: De Ligt en Molenaar waren sinds juni 2023 verloofd. Het stel stapte vrijdag in het huwelijksbootje, een week voor de start van het EK in Duitsland.

Santegoeds ging er zondagavond in het programma Shownieuws op SBS6 dieper op in. “Het is goed gelukt om dat geheim te houden. Het is een merkwaardige timing voor een huwelijk. Als je weet dat de ploeg inmiddels naar Duitsland is (Oranje is nog in Nederland, red.) en daar vrijdag dat enorme EK begint… Om dan zo op de valreep nog even te trouwen vind ik echt wel een stunt die niet iemand heeft aan zien komen”, zo klinkt het. Volgens Santegoeds waren De Ligt en Molenaar voornemens om eerder dit kalenderjaar al in het huwelijksbootje te stappen, maar daar stak de Champions League-campagne van Bayern een stokje voor. “Het huwelijk zou al plaatsvinden eind mei, maar toen leek het erop dat Bayern München de Champions League-finale zou halen, dus toen is het even uitgesteld.”

Bayern München moest in de halve finale van het miljardenbal echter zijn meerdere erkennen in Real Madrid. Nog geen week na de Champions League-finale tussen Borussia Dortmund en Real Madrid gaven De Ligt en Molenaar elkaar alsnog hun jawoord. “Het is niet te zien aan de bloemen, de entourage, de mensen die er waren, aan de trouwjurk”, zegt Santegoeds over het uitstel van het huwelijk. “Het zag er allemaal prachtig uit, dus het is allemaal nog wel goed gekomen. Wél merkwaardig is dat de bruidegom weinig van zijn eigen bruiloft heeft meegekregen omdat hij toen het feest begon terug moest naar het trainingskamp. Toen is zij maar met vriendinnen aan de champagne en sushi gegaan.” Máár, het échte feest moet nog komen, weet Santegoeds. “Ze gaan het nog een keer heel dik overdoen in Italië.”

De Ligt speelde afgelopen donderdag nog met het Nederlands elftal een oefenwedstrijd tegen Canada (4-0 winst). De verwachting is dat de verdediger maandagavond in de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland genoegen moet nemen met een plek op de bank.

