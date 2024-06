Nederlands elftal hard aangepakt door journalist uit Turkije: ‘Dat is nu jullie grote probleem’

Hoewel journalisten van landen als Denemarken, Spanje en Italië hoge verwachtingen hebben van het Nederlands elftal, denken er toch diverse andere media dat de ploeg van Ronald Koeman niet veel gaat voorstellen op het aankomende EK. De NOS ging in gesprek met tien journalisten en daaruit blijkt dat Turkije niet onder de indruk is van het Nederlands elftal.

Serkan Saydam van omroep TRT denkt dat Oranje niet hoeft te hopen op een eindzege. “Ik herinner me jullie elftallen van 1988, 1998, 2000 en 2010. Dat waren teams met veel sterren, afkomstig van topclubs. Dat is nu jullie grote probleem. Verdedigend is het goed, maar om kampioen te worden is het aanvallend te mager”, zegt de journalist tegenover de NOS.

Ook in Roemenië denkt men dat Nederland geen rol van betekenis gaat spelen op het EK, dat van start gaat op 14 juni. “Ik ben altijd fan van Olanda geweest. Toen we vroeger op straat voetbalden, was ik Van Breukelen. Maar als ik naar de huidige ploeg kijk, dan denk ik niet dat dit EK er eentje gaat worden om te herinneren”, zegt sportpresentator Costin Stucan.

In Polen, een tegenstander van Oranje in de groepsfase, verwacht niet veel van de ploeg van Ronald Koeman. “De kwartfinales. Dat is het plafond. Jullie zijn geen topfavoriet. Landen als Engeland, Frankrijk of Portugal zien er simpelweg beter uit”, beargumenteert Robert Blonski, een voetbaljournalist uit Polen.

