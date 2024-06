Buitenlandse journalisten razend jaloers op Oranje: ‘Kunnen wij hem alsjeblieft lenen dit EK?’

De Deense pers heeft hoge verwachtingen van het Nederlands elftal op het aankomende EK. NOS ging in gesprek met tien journalisten, waarvan een aantal denken dat Oranje kan gaan verrassen in Duitsland. Marie Juul Jørgensen van het Deense TV2 is zelfs jaloers op de ploeg van Ronald Koeman.

“Dit is een team waar veel landen jaloers op zijn. Virgil van Dijk is een captain die alle landen zouden willen hebben. Frenkie de Jong is een fabuleuze middenvelder. Denemarken zou zo'n speler willen hebben, al is hij maar 90 procent. En Memphis Depay, met z'n snelheid en flair, kunnen we hem alsjeblieft lenen dit EK?”, gaat de journaliste verder.

Artikel gaat verder onder video

Ook journalisten Alessandra Bocci (Italië) en Phil McNulty (Engeland) denken dat Nederland een rol van betekenis kan gaan spelen op het EK. “Nu zit de juiste man op de juiste plek. Ik hou van Koeman als coach. Hij is de perfecte schakel tussen de fameuze Hollandse School en een meer pragmatische visie die je nodig hebt om succesvol te zijn”, zegt Bocci. “Koeman begrijpt wel hoe dit soort toernooien werken en hoe je ze wint als speler. Ik denk dat Nederland mensen kan verrassen”, ziet McNulty.

In Spanje hangt de vorm van Oranje af van de fitheid van Van Dijk, De Jong en Depay. “Dan kan Nederland in potentie zelfs het EK winnen”, zegt Diego Torres van El País. In België is men met name te spreken over Bart Verbruggen. Hij is een ‘uiterste moderne meevoetballende keeper’, zo vat NOS de woorden van Bart Lagae van De Standaard samen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman looft Hélène Hendriks en Noa Vahle na zaterdag

Ronald Koeman is zeer te spreken over de manier van werken van Hélène Hendriks en Noa Vahle.