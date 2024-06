De tenues van alle deelnemers van het EK 2024 in Duitsland op een rij

Het Europees Kampioenschap staat op het punt van beginnen. Tijdens het toernooi zullen de meeste landen aantreden in fraaie of minder fraaie nieuwe tenues. Slechts een aantal landen maakt gebruik van de shirts die ook tijdens de kwalificatie al in gebruik waren. In dit artikel zet FCUpdate.nl de tenues van alle deelnemers op een rij.

Groep A: Duitsland

Het thuisshirt van gastland Duitsland kent weinig poespas. Het shirt is overwegend wit en heeft op de schouders de kleuren van de Duitse vlag. Het uitshirt van onze oosterburen is een stuk opvallender. Het shirt is aan de onderkant paars en gaat geleidelijk over naar een felle roze kleur. Het zou zijn geïnspireerd door de ‘digitale wereld van het metaversum’.

adidas and Germany's new home and away kits for Euro 2024 are special 🇩🇪 pic.twitter.com/VtBT594tmU — VERSUS (@vsrsus) March 14, 2024

Groep A: Schotland

De tenues van Schotland zijn vrij traditioneel. Het thuisshirt is het bekende marineblauw met felgele accenten. De verschillende patronen in het shirt geven het een wat interessantere look. Het uitshirt van de Schotten is een heel lichte kleur blauw met paarse accenten. Ook hierop zijn de patronen van het thuisshirt terug te vinden, maar enkel aan de zijkant van het shirt.

Home 🤝 Away



➡️ Get your new Scotland kit now: https://t.co/DGcKurZ9sj pic.twitter.com/bPdgX7RZA7 — Scotland National Team (@ScotlandNT) March 14, 2024

Groep A: Hongarije

Hongarije speelt dit EK niet met de bijzonderste shirts. Het thuisshirt heeft de klassieke rode kleur met een groene broek. De details op het shirt zijn wit en groen, waarmee alle kleuren in de Hongaarse vlag worden gebruikt. Het uitshirt maakt ook van deze kleuren gebruik. In dit geval is het shirt wit, de broek rood en zijn de accenten groen en rood.

Groep A: Zwitserland

De Zwitsers spelen hun thuiswedstrijden zoals gebruikelijk in het rood. Naast de donkerrode accenten onderaan het shirt en in de kraag, heeft het tenue ook krijtstrepen die van boven naar beneden lopen. Het uitshirt maakt juist gebruik van een heel ander patroon. Het is een grotendeels wit shirt met donkerblauwe en lichtblauwe accenten. Het patroon op het shirt bestaat uit verschillende cirkels die niet helemaal perfect rond zijn, wat het een speelser uiterlijk geeft.

Groep B: Spanje

Tijdens het EK speelt Spanje zoals gebruikelijk in een rood tenue met gele accenten. Het uitshirt is juist een hele felle gele kleur met rode en mintgroene accenten. Op de achterkant van het uitshirt is een rode bloem afgebeeld. Dat is een anjer, de nationale bloem van Spanje.

Spain National Team kit for EUROS 2024 pic.twitter.com/ndOnhB6mq8 — Bᴀʀᴄ̧ᴀVᴇʀsᴇ • Transfers • News (@BarcaVerse_) March 14, 2024

Groep B: Kroatië

Het thuisshirt van Kroatië bestaat uit de bekende rode en witte blokken, maar dan een stuk groter dan we van ze gewend zijn. Ook het uitshirt maakt gebruik van de gekleurde blokken. Deze bestaan uit twee verschillende tinten donkerblauw en lopen diagonaal over het shirt. Tussen de blokken door staat af en toe een rode streep.

Official images of the new Croatia's home and away kits. 🚨 pic.twitter.com/LxiFBSTS0d — 🇭🇷 (@TheCroatianLad) March 18, 2024

Groep B: Italië

De shirts van Italië kennen weinig verrassingen. Het thuistenue is traditioneel blauw en bevat details in groen, wit en rood, de kleuren van de Italiaanse vlag. Het witte uitshirt doet iets vergelijkbaars, met groene, rode en blauwe details. Op de achterkant van de shirts staat een regel uit het volkslied geschreven.

BREAKING: Italy just released their new HOME kit for Euro 2024 🇮🇹 pic.twitter.com/CvL04CGPxt — Italian Football TV (@IFTVofficial) March 14, 2024 BREAKING: Italy just released their new AWAY kit for Euro 2024 🇮🇹 pic.twitter.com/Puxsxtquot — Italian Football TV (@IFTVofficial) March 14, 2024

Groep B: Albanië

Albanië is één van de landen die geen nieuwe shirts gebruikt op het EK. Ook is het Oostblokland één van de drie deelnemers met drie tenues. De shirts van Albanië zijn sinds maart 2023 in gebruik. Het thuisshirt is rood met een zwarte kraag. Ook het witte uitshirt maakt gebruik van deze kleur op de kraag. Het derde shirt is zelfs helemaal zwart.

Groep C: Slovenië

De twee tenues van Slovenië hebben op de kleur na exact hetzelfde ontwerp. Tussen het logo van de voetbalbond en het logo van Nike staan bergen afgebeeld, die symbool staan voor de grote hoeveelheid bergen in het land. Onder het shirtnummer staat ook een reeks diamantvormige symbolen naar de onderkant van het shirt. Waar het thuistenue volledig wit is, is het uitshirt blauw met donkerblauwe accenten.

Groep C: Denemarken

Het thuisshirt van Denemarken is zoals gebruikelijk rood met witte accenten. Op het shirt zijn geblokte patronen te zien, die het shirt interessant doen ogen. Voor het uitshirt heeft Denemarken gekozen voor een polo in plaats van een gewoon shirt. Ook op dit witte tenue zijn de geblokte patronen te zien.

Groep C: Servië

De shirts van Servië hebben weinig bijzonders. Het thuisshirt is volledig rood met enkele simpele witte en blauwe accenten. Het uitshirt is met een overwegend witte kleur met blauwe en rode accenten vergelijkbaar. Opvallend bij het uittenue zijn wel de uiteindes van de mouwen. Die hebben rode en blauwe driehoekjes die elkaar afwisselen.

Groep C: Engeland

Het thuisshirt van de Engelsen is zoals gebruikelijk wit met donkerblauwe accenten. Wel opvallend zijn de accenten aan de randen van de mouwen en binnenin de kraag. Daar lopen namelijk blauwe, paarse en roze lijnen. Ook het uitshirt van Engeland is opvallend. Dit is grotendeels paars met gouden logo’s. Aan de zijkant van het shirt zijn in onder meer lichtblauw, paars, en bruin patronen te zien.

A fresh look for a huge summer 🤩



The brand new England home and away kits are available to buy now! — England (@England) March 21, 2024

Groep D: Polen

Polen heeft een vrij simpel thuisshirt. De eerste tegenstander van Nederland heeft een overwegend wit tenue met enkele rode accenten. Het uitshirt is volledig rood, maar is ook wat opvallender. Door verschillende tinten te gebruiken, lijkt het net alsof het shirt glimt.

Groep D: Nederland

Nederland speelt tijdens het EK weer in een volledig oranje thuistenue. Het shirt bevat donkerblauwe accenten en wordt afgemaakt door een patroon met wat verschillende tinten oranje. Het uitshirt is donkerblauw met oranje accenten en heeft een patroon van verschillende lichtblauwe blokken en oranje lijnen erop.

Groep D: Oostenrijk

De laatste tegenstander van Oranje in de groepsfase is Oostenrijk. In thuiswedstrijden zal de ploeg uit het Alpenland een rood shirt dragen met witte details en daarop een artistiek patroon. Het uitshirt is grotendeels wit met zwarte mouwen en kraag. Op het shirt is een patroon in een soort mintgroene kleur te vinden.

Groep D: Frankrijk

Frankrijk doet weinig bijzonders met het thuisshirt. Het is een klassieke blauwe kleur en heeft de Franse vlag als kraag. Het uitshirt van de tweede tegenstander van Oranje is wel opvallend. Het is een grotendeels wit shirt met daarop krijtstrepen in twee kleuren. Aan de rechterkant van het shirt zijn deze blauw en aan de linkerkant rood.

A new kit, for a historic year in 2024 ✨🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/fUamyp1SA6 — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) March 18, 2024

Groep E: België

Het thuisshirt van onze zuiderburen is een overwegend donkerrode kleur met gouden details. Op het shirt is een geblokt patroon te zien. Het uitshirt van België is gebaseerd op het bekende stripfiguur Kuifje. Net als het personage dragen de Belgen een lichtblauw shirt met een witte kraag, een bruine broek en witte sokken.

Groep E: Slowakije

De tenues van Slowakije bevatten weinig bijzonders. Het thuisshirt is volledig blauw met enkele rode details, terwijl het uitshirt helemaal wit is. Op de tenues zijn enkele gelijnde patronen te vinden om het shirt wat aankleding te geven.

Slovakia have released their 2024 Home and Away Shirts! 🇸🇰



Nike has teamed up with retailer 11teamsports to reveal the Slovakia 2024 home and away kits, based on the Nike Vapor 4 teamwear kit! ⚽



Thoughts on the shirts? 👀 pic.twitter.com/cUicDjybA3 — Mystery Football (@mysteryfootball) April 19, 2024

Groep E: Roemenië

Net als Albanië maakt ook Roemenië gebruik van de tenues uit 2023 en ook zij hebben drie shirts. De drie tenues zijn allen hetzelfde, maar dan in de verschillende kleuren van de Roemeense vlag. Het thuisshirt is geel, het uitshirt rood en het derde shirt donkerblauw. Aan de uiteindes van de mouwen en sokken hebben de tenues de vlag van Roemenië.

Groep E: Oekraïne

Oekraïne heeft sinds 2021 al geen nieuwe shirts meer laten ontwerpen. Dat heeft alles te maken met de oorlog die woedt in het land. Het thuisshirt is geel met blauwe accenten, terwijl het uitshirt precies andersom is qua kleuren. Op het shirt is een omlijning van het land zelf te zien.

Groep F: Turkije

Turkije maakt gebruik van twee erg simpele tenues. Het thuisshirt is overwegend wit met een rode baan die over de borst heen loopt. Ook met het uitshirt is weinig bijzonders gedaan. In uitwedstrijden spelen de Turken in een volledig rood shirt.

Groep F: Georgië

Georgië heeft er ook voor gekozen om de oude tenues te gebruiken. Ook dit land heeft drie verschillende tenues. Het thuisshirt is overwegend wit met veel rode accenten in de vorm van een onderbroken baan naar beneden en stippen. Het uitshirt is overwegend zwart met een beetje rood, terwijl het derde shirt helemaal rood is.

🇬🇪No new Georgia kits for EURO 2024👕❌



The 2023 version is now labeled under EURO 2024 on Macron's official website, putting all the anticipation for a new kit to the rest.



Disappointing. pic.twitter.com/HuGC8VwqPR — Georgian Footy (@GeorgianFooty) June 5, 2024

Groep F: Portugal

Het thuisshirt van Portugal is zoals gebruikelijk rood met groene details. Het uitshirt is waar de ontwerpers flink hebben uitgepakt. Het shirt bevat lichtblauwe mozaïekpatronen, wat een bijzonder shirt maakt. Deze patronen zijn een eerbetoon aan de architectuur van het land.

Groep F: Tsjechië

Tsjechië speelt tijdens dit EK de thuiswedstrijden in het rood met blauwe details. In het shirt is de leeuw uit het logo van de bond te zien. Het uitshirt bevat geen patronen, waardoor het een bijna geheel wit shirt is met enkele blauwe details.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: De selecties van alle landen op een rij

Het EK gaat spoedig van start, dus zijn de definitieve selecties van alle deelnemers inmiddels bekend.