Romano kondigt uitgaande transfer PSV'er aan: 'Hij heeft voor vier jaar getekend'

De Italiaanse transfergoeroe Fabrizio Romano kondigt op X aan dat PSV-aanvaller voor een vertrek staat. De Mexicaan, bezig aan zijn tweede periode in Eindhovense dienst, heeft volgens de journalist reeds zijn handtekening onder een vierjarig contract gezet bij San Diego FC, dat uitkomt in de Amerikaanse MLS.

Het vertrek van Lozano hing al enige tijd in de lucht. Maandag wist ESPN nog te melden dat de buitenspeler per 1 januari 2025 de overstap naar zijn nieuwe werkgever zou gaan maken. Het pas recent opgerichte San Diego debuteert komend seizoen op het hoogste niveau in de VS en zal van Lozano de eerste 'designated player' maken, wat inhoudt dat de club niet is gebonden aan het salary cap dat in de MLS van kracht is.

Romano rept in zijn tweet met geen woord over de datum waarop Lozano de overstap zal gaan maken, maar weet wel dat de Mexicaan zijn handtekening reeds onder een vierjarig contract zou hebben gezet. "De officiële aankondiging volgt spoedig", schrijft de Italiaanse journalist.

Tweede Eindhovense periode

In de zomer van 2017 verliet Lozano zijn vaderland Mexico voor het eerst, toen PSV een bedrag van 12,5 miljoen euro overmaakte om de aanvaller over te nemen van Pachúca. Na twee succesvolle seizoenen, waarin hij twee landstitels mocht vieren, werd Chucky voor liefst 45 miljoen euro doorverkocht aan het Italiaanse Napoli. Daarmee werd hij in 2023 landskampioen, alvorens voor 15 miljoen euro terug te keren bij PSV. Afgelopen seizoen deed trainer Peter Bosz in totaal 33 keer een beroep op Lozano, die goed was voor zes goals en drie assists in het kampioenselftal.

