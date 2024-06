Boulevard: Olcay Gulsen reageert op geruchten over relatie met Edgar Davids

Olcay Gulsen heeft voor de camera's van Shownieuws duidelijkheid verschaft over haar vermeende verzoening met Edgar Davids. De 43-jarige ondernemer en programmamaker werd eerder deze week in een restaurant in Amsterdam gespot in gezelschap van de oud-international, met wie zij tussen 2009 en 2012 tot twee keer toe een relatie had.

Gulsen was tot vorig jaar zo'n vier jaar samen met radio-dj Ruud de Wild. De regelmatig terugkerende tafelgast in Vandaag Inside werd maandagavond 'vrij intiem' met Davids gespot in restaurant The Siren in de hoofdstad, zo onthulde Instagram-pagina Juicechannel_. Reden genoeg dus om te speculeren dat de twee een derde poging zouden willen wagen.

Shownieuws vraagt Gulsen dan ook wat er waar is van de geruchten, maar die zijn volgens haar nergens op gestoeld. "Edgar en ik zijn gewoon hele goede vrienden, dat zijn we altijd al geweest. Goede vrienden gaan weleens met elkaar eten, maar dat werd een beetje uit zijn verband getrokken, denk ik. Ik ben super single, ja, heerlijk, ik geniet ervan. Deze zomer blijf ik single!", belooft Gulsen tot slot.

