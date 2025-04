Muisstil: Arsenal-publiek reageert geschokt op Jurriën Timber

verscheen dinsdagavond aan de aftrap bij Arsenal in de heenwedstrijd tegen Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League, maar leek de strijd al na 25 minuten te moeten staken. In een poging te voorkomen dat Kylian Mbappé het doel van Arsenal onder vuur kon nemen, raakte Timber geblesseerd. De verdediger bleef liggen, had verzorging nodig en zorgde daardoor voor stilte in het Emirates Stadium, maar kon na een korte behandeling toch verder.

Timber maakte in de zomer van 2023 de overstap van Ajax naar Arsenal. De verdediger maakte een sterke voorbereiding door en had een basisplaats in de eerste competitiewedstrijd, maar raakte daarin zwaar geblesseerd. De Nederlander liep een heftige knieblessure op en stond daardoor het grootste deel van zijn eerste seizoen in Engeland aan de kant. Timber maakte in de slotweken zijn rentree, maar het Europees Kampioenschap in Duitsland ging aan zijn neus voorbij. Daardoor kon de focus op het nieuwe seizoen en dat heeft hem goed gedaan, want Timber is een belangrijke kracht in het elftal van trainer Mikel Arteta.

Timber speelt dinsdagavond tegen Real Madrid alweer zijn 43e wedstrijd van het seizoen. Hij verscheen voor de zevende keer aan de aftrap van een Champions League-wedstrijd. Het is aan Timber om de gevaarlijke Vinícius Júnior af te stoppen. Dat ging hem in de eerste 25 minuten goed af, maar bij het eerste moment dat hij het gevaar Mbappé moest afstoppen, leek het meteen mis te gaan. Mbappé - overigens in buitenspelpositie - slaagde er ondanks de aanwezigheid van Timber en nóg een tegenstander in tot een schot te komen, maar dat ging over het doel.

In een poging het schot van Mbappé te voorkomen, schoot het erin bij Timber. De voormalig Ajacied bleef even op de grasmat liggen en had verzorging nodig. Arsenal stond vervolgens even met z'n tienen in het veld, maar Timber kwam alweer snel binnen de lijnen. Het Arsenal-publiek schrok wel even van dat moment, want het was na 25 minuten plots muisstil in het Emirates Stadium. Gelukkig voor Arsenal en Timber kon hij 'gewoon' door. Dat de pijn snel verdwenen was, bleek een paar minuten later. Timber voorkwam met een uitstekende ingreep - zie tweede screenshot hieronder - dat Vinícius gevaarlijk kon worden.

