Carlo Ancelotti neemt groot risico bij Arsenal - Real Madrid

Real Madrid hoopt dinsdagavond een eerste stap te zetten richting de halve finales van de Champions League, maar het elftal van trainer Carlo Ancelotti moet in de heenwedstrijd tegen Arsenal flink op zijn tellen passen. De Italiaan heeft in zijn basiself een plekje ingeruimd voor liefst vier spelers die bij een gele kaart geschorst zijn voor de tweede ontmoeting met Arsenal. Dat geldt voor niet de minste spelers: , , en staan allemaal op scherp.

Real Madrid heeft dinsdagavond wat recht te zetten. De Koninklijke leed afgelopen zaterdag een pijnlijke nederlaag tegen Valencia en beleefde daarmee een dramatische generale voor de eerste krachtmeting met Arsenal in de kwartfinale van de Champions League. Real Madrid zal in Noord-Londen een eerste stap willen zetten richting de volgende ronde van het miljardenbal, maar zal bij fases met de rem erop moeten voetballen. Een aantal belangrijke spelers althans. Modric, Rüdiger, Vinícius en Camavinga dreigen anders allemaal de return van volgende week woensdag te missen.

Artikel gaat verder onder video

In deze editie van de Champions League volgt bij drie gele kaarten een eerste schorsing, daarna bij elk oneven aantal (dus bij vijf, zeven, etc.). Vinícius moest dit seizoen al één wedstrijd brommen. De Braziliaan werd in de competitiefase in de wedstrijden tegen Borussia Dortmund, AC Milan én RB Salzburg op de bon geslingerd, waardoor hij het laatste duel met Stade Brest aan zich voorbij moest laten gaan. De Braziliaan kreeg ook in de return tegen Atlético Madrid in de vorige ronde een gele kaart. Vinícius staat momenteel op vier gele kaarten en moet tegen Arsenal dus voorkomen dat hij opnieuw over de schreef gaat. Dat geldt, zoals hierboven al aangegeven, dus ook voor Modric, Rüdiger en Camavinga. Zij staan allemaal op twee gele kaarten.

LEES OOK: Woeste Raphinha ontploft bij FC Barcelona: Flick kan hem niet stoppen en Ter Stegen krijgt een duw

Naast de hierboven genoemde namen - die allemaal een basisplaats hebben - kan ook Lucas Vázquez zich geen gele kaart permitteren. De routinier begint op de bank, maar mocht hij als invaller binnen de lijnen komen, zal hij voorzichtig moeten zijn. Vázquez staat evenals Vinícius al op vier gele kaarten en is bij een volgende dus geschorst. Endrick kan zichzelf eveneens weinig veroorloven. De achttienjarige sensatie uit Brazilië verzamelde tot op heden twee gele kaarten. Mocht hij tegen Arsenal als invaller het veld betreden én tegen een gele kaart aanlopen, is hij geschorst voor de return in het eigen Bernabéu.

De ontmoeting tussen Arsenal en Real Madrid in het Emirates Stadium begint dinsdagavond om 21.00 uur en is live te volgen bij FCUpdate.nl.

Camavinga, Vinicius, Endrick, Modric, Rüdiger, Lucas Vázquez and Eder Militao are all at risk of missing the second leg vs. Arsenal if they pick up a yellow card tonight 😳🟨 pic.twitter.com/ujciGJsY6B — ESPN FC (@ESPNFC) April 8, 2025

➡️ Meer Real Madrid nieuws

👉 Het resterende programma van Barcelona, Real en Atlético: op deze datum wordt El Clásico gespeeld. 🔗

👉 Het is wel duidelijke welke speler van het Nederlands elftal zich in de afgelopen interlandperiode in de kijker heeft gespeeld bij Real Madrid. 🔗

👉 Real Madrid-icoon Luka Modric (39) heeft de knoop doorgehakt over zijn sportieve toekomst. 🔗

👉 Een in Catalonië gevestigde sportkrant walgt van Real Madrid. "Dit overkwam Barça ook en zij huilden niet." 🔗

👉 Elsa Izac (50), de voormalig minnares van Thibaut Courtois, doet een beroep op de keeper van Real Madrid. 🔗