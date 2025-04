Woeste Raphinha ontploft bij FC Barcelona: Flick kan hem niet stoppen en Ter Stegen krijgt een duw

is weliswaar bezig aan een indrukwekkend seizoen, maar heeft zich zaterdagavond na afloop van het thuisduel met Real Betis van een stuk minder goede kant laten zien. FC Barcelona had de kans om de voorsprong op Real Madrid uit te bouwen tot zes punten, maar liet op eigen veld twee punten liggen (1-1). Raphinha, die als invaller binnen de lijnen kwam, was totaal niet te spreken over het optreden van de arbitrage en zocht na het laatste fluitsignaal de confrontatie. Daarbij kon hij niet in bedwang worden gehouden door trainer Hans-Dieter Flick en teamgenoot Marc-André Ter Stegen.

Raphinha leek na het afgelopen seizoen op weg naar de uitgang bij FC Barcelona, maar Flick sprak zijn volledige vertrouwen uit in de Braziliaan en gaf hem een cruciale rol in zijn elftal. De Braziliaan betaalt het vertrouwen van de Duitse coach uit met waanzinnige statistieken. Na 44 wedstrijden in alle competities staat de teller op 27 doelpunten en twintig assists. Vooral in de Champions League is Raphinha enorm op dreef. In het miljardenbal was hij in tien wedstrijden goed voor elf doelpunten en vijf assists. Woensdagavond speelt FC Barcelona de heenwedstrijd tegen Borussia Dortmund in de kwartfinales van dat toernooi.

De Catalanen hadden in de aanloop naar dat duel uitstekende zaken kunnen doen in de titelstrijd. Ze zagen Real Madrid eerder op de zaterdag met 1-2 verliezen van Valencia, waardoor de voorsprong op de directe concurrent vergroot had kunnen worden tot zes punten. FC Barcelona liet in de thuiswedstrijd tegen Real Betis echter twee dure punten liggen: 1-1. Dat kon ook Raphinha niet voorkomen. De Braziliaan startte op de bank, maar kwam in de tweede helft alsnog binnen de lijnen in een poging van Flick de drie punten over de streep te trekken. Raphinha kon het verschil echter niet maken. De aanvaller maakte vooral een gefrustreerde indruk en liet zich in de slotfase al volledig gaan richting de assistent-scheidsrechter, omdat de ingooi niet naar FC Barcelona maar Real Betis ging.

Raphinha duwt Ter Stegen

Na het laatste fluitsignaal liepen de gemoederen hoog op. Raphinha kookte van woede en zocht de confrontatie met de arbitrage. Op social media gaan veel beelden rond van de boze Raphinha. Flick probeerde een van zijn aanvoerders te kalmeren, maar daarvoor was het al te laat. Ter Stegen trachtte hetzelfde te doen, maar ook de doelman - die herstellende is van een zware knieblessure - moest dealen met een withete Raphinha. Het kwam zelfs tot een klein handgemeen tussen de twee ploeggenoten. Ter Stegen probeerde Raphinha weg te houden van een van de assistent-scheidsrechters, maar in plaats van te luisteren duwde de Braziliaan zijn teamgenoot. Die was daar duidelijk niet van gediend en dirigeerde hem met een stevige duw richting de catacomben.

Mundo Deportivo heeft kunnen achterhalen waar de woede van Raphinha vandaan kwam. “Een van de beelden die naar voren kwam na afloop van de wedstrijd tussen Barça en Betis op zaterdag was Raphinha, compleet woedend en buiten controle. Noch zijn coach, Hansi Flick, noch enkele van zijn teamgenoten, zoals Lewandowski of Ter Stegen, konden de Braziliaan kalmeren, die niet alleen overstuur was door het gelijkspel - Barça had twee punten laten liggen die La Liga praktisch hadden kunnen beslissen - maar ook door een corner die hij claimde, die de grensrechter niet alleen weigerde toe te kennen, maar hem ook aansprak op een manier die Raphinha helemaal niet leuk vond”, zo klinkt het.

Volgens de sportkrant zou Raphinha het volgende naar de assistent hebben geroepen: “Je zegt me niet dat ik mijn mond moet houden!” Dat zou hij herhaaldelijk hebben gedaan, ‘nadat zijn voorzet werd aangeraakt door Llorente, waardoor een mogelijk schot van Fermín werd voorkomen’. “Na de wedstrijd was Raphinha, zelfs met zijn hartslag op volle snelheid, nog steeds van streek, maar naarmate de uren verstreken, werd de speler zich ervan bewust dat dit het team niet hielp”, schrijft Mundo Deportivo. Raphinha hoeft naar verluidt niet te vrezen voor een schorsing.

