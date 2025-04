Barcelona-voorzitter Laporta woest op LaLiga: 'Wéér een poging om ons te beschadigen!'

Joan Laporta, de president van FC Barcelona, is woest op LaLiga, de organisator van de Spaanse competitie. Die stelt dat de Catalaanse grootmacht afgelopen winter op onrechtmatige wijze erin slaagde om zomeraanwinsten en Pau Víctor in te schrijven voor de tweede seizoenshelft. Volgens Laporta is het geen toeval dat het nieuws uitgerekend op de dag van een belangrijke uitwedstrijd naar buiten komt.

Barcelona geeft al jaren (veel) te veel geld uit aan spelerssalarissen. Omdat het door LaLiga gestelde plafond steevast wordt overschreden, moet de werkgever van Frenkie de Jong telkens grote moeite doen om alle aangetrokken spelers speelgerechtigd te krijgen voor de Spaanse competitie. In het geval van Olmo (voor 55 miljoen euro overgenomen van RB Leipzig) en Víctor (die voor een kleine drie miljoen euro overkwam van Girona FC) lukte dat afgelopen zomer maar voor de helft van het seizoen.

Afgelopen winter moest Barcelona het tweetal opnieuw zien te registreren, uiteindelijk lukte dat omdat de accountant kon aantonen dat er voor 100 miljoen euro aan VIP-plaatsen in het stadion zou zijn verkocht. Inmiddels is de club echter geswitcht van accountant en komt deze deal niet meer in de boeken voor, LaLiga stelt dan ook dat Olmo en Víctor op oneigenlijke gronden konden worden geregistreerd en heeft Barcelona dat in een brief laten weten. De verwachting in Spanje is dat er op korte termijn een uitspraak zal worden gedaan door het hoogste sportorgaan, dat mogelijk zou kunnen besluiten dat Olmo en Víctor dit seizoen niet meer in actie mogen komen voor hun club.

Laporta: 'Geen toeval dat dit vandaag naar buiten komt'

Laporta heeft woensdag in Madrid woedend gereageerd op de aantijgingen van LaLiga. Voorafgaand aan een lunch met het bestuur van Atlético Madrid - vanavond om 21.30 uur de tegenstander in de returnwedstrijd in de halve finale van de Copa del Rey - sprak de president klare taal. "Wat de brief van LaLiga betreft: die zien wij als een nieuwe poging om het imago van deze club te beschadigen en in te gaan tegen de belangen van FC Barcelona. Uiteraard kijken onze juristen op dit moment naar de brief. We zullen op de sterkst mogelijke manier reageren", wordt Laporta geciteerd door Diario Sport.

"Het is nu drie maanden geleden dat ik heb gezegd dat de inschrijvingen van Olmo en Víctor volgens het boekje zijn voltooid en dat aan alle eisen van de RFEF (de Spaanse voetbalbond, red.) en LaLiga is voldaan, dat blijft de waarheid", vervolgt Laporta. De hoogste baas van Barcelona spreekt bovendien het vermoeden uit dat LaLiga bewust nú met de zaak naar buiten is gekomen: "Ik heb het gevoel dat dit geen toeval is. We spelen vandaag een finale, ik hoop dat het een groot spektakel wordt. Dit soort controverses oprakelen is geen toeval, dit is wéér een poging om ons team te destabiliseren. Ik heb het gevoel dat, aangezien ze ons niet op het veld kunnen verslaan, ze proberen ons vanuit het kantoor te pakken. Als president van Barça zal ik dat niet toestaan", aldus Laporta.

