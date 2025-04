Inter verschaft zich goede uitgangspositie met late overwinning op Bayern

Internazionale heeft in de kwartfinale van de Champions League een knappe uitzege geboekt bij Bayern München (1-2). Bayern ging goed van start, maar liet Inter in de wedstrijd komen. Lautaro Martinez zorgde na een fantastische aanval en een even mooie afronding voor de enige treffer van de avond. Via invaller leek Bayern nog een gelijkspel uit het vuur te slepen, maar in de slotfase viel het toch de kant van Inter op via een treffer van .

In de kwartfinale van de Champions League ontving Bayern München de Italiaanse koploper Internazionale. Bij Inter ontbrak Denzel Dumfries vanwege een blessure. In de vorige week ronde was Inter over twee wedstrijden te sterk voor Feyenoord, terwijl Bayern afrekende met landgenoot Bayer Leverkusen.

Artikel gaat verder onder video

Bayern begon sterk aan het duel en drukte Inter ver achteruit. Na kansen voor Michael Olise, Raphael Guerreiro en Harry Kane leek het wachten op de openingstreffer van de Duitsers. Met name de kans voor Kane was enorm. Hij werd vrijgespeeld door Olise en had de bal voor het inschieten, maar raakte met rechts de buitenkant van de paal. De ploeg van Simone Inzaghi overleefde de storm en kwam na een half uur spelen langzamerhand zelf aan voetballen toe.

Zo kreeg Lautaro Martinez een splijtende pass van Nicola Barella niet onder controle en schoot Carlos Augusto vanuit kansrijke positie in het zijnet. Het waren dan ook de Italianen die op voorsprong kwamen in de Allianz Arena na een verrukkelijke aanval. Augusto gaf de bal voor op Marcus Thuram die stijlvol klaarlegde voor Lautaro. De Argentijn schoot met buitenkant rechts overtuigend hoog raak in het doel.

Bayern moest in de achtervolging in de tweede helft, maar het was Inter dat de controle had over de wedstrijd. De Nerazzurri kreeg zelfs de kans om de marge te verdubbelen via Lautaro. De aanvoerder schoot echter tegen doelman Jonas Urbig aan. Bayern kreeg het maar niet voor elkaar om scheurtjes te forceren in de defensie van Inter.

Om een slotoffensief te forceren bracht Vincent Kompany een kwartier voor tijd Müller, die laatst aankondigde te gaan vertrekken bij Bayern na dit seizoen. Dit bleek een gouden wissel want vijf minuten voor tijd stond Müller op het juiste plekje om een typische Müller-goal binnen te tikken. Door de late gelijkmaker leek het uit te monden in een remise, maar niets bleek minder waar. Inter brak nog een keer uit en Augusto gaf de bal snoeihard voor op Frattesi die zijn ploeg zo alsnog naar de overwinning schoot.

Door de overwinning heeft Inter een uitstekende uitgangspositie bemachtigd voor de returnwedstrijd. Volgende week komen beide ploegen elkaar weer tegen in Milaan, waar Inter dus een kleine voorsprong mag gaan verdedigen.