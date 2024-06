Boulevard: Edgar Davids ‘erg intiem’ gespot met bekende tafelgast Vandaag Inside

Edgar Davids en Olcay Gulsen zijn maandagavond samen gezien bij restaurant The Siren in Amsterdam. De oud-topvoetballer en de bekende modeontwerper lijken zich weer met elkaar te verzoenen, nadat ze al tweemaal uit elkaar zijn gegaan.

Volgens de Instagram-pagina Juicechannel_ waren Davids en Gulsen 'vrij intiem met elkaar'. Ze hadden al een relatie tussen 2009 en 2012 en waren toen zelfs verloofd. Nadat Davids vreemdging, verbrak Gulsen de relatie en de verloving. Enkele maanden later kwam het stel weer bij elkaar en werd weer gesproken over een huwelijk, maar opnieuw ging het stel uit elkaar.

Artikel gaat verder onder video

Gulsen zei in 2014 tegen Grazia dat ze nooit meer een relatie wil met een voetballer, omdat ze allemaal zouden vreemdgaan. "Er is geen uitzondering", zei ze. Davids kwam vervolgens met een sneer richting zijn ex. "Ervaringsdeskundige Olcay Gulsen mist alleen een keeper, dan is haar kwalitatieve onderzoek compleet", schreef hij op X.

Die kou lijkt inmiddels dus uit de lucht. Gulsen, regelmatig te zien als gast bij Vandaag Inside, was maandagavond samen met Davids in Amsterdam. Vorig jaar maakte Gulsen bekend dat haar relatie met radio-dj Ruud de Wild na vier jaar was gestrand.

