Pijnlijke aftocht bij Ajax: 'Het is nu bekend, ik leg me erbij neer'

Hesterine de Reus kent een pijnlijke aftocht bij Ajax. Ondanks een doorlopend contract vertrekt ze na dit seizoen als hoofdtrainer van de Ajax Vrouwen. Dat doet ze zonder prijs.

Het is een teleurstellend seizoen voor Ajax. Europees voetbal werd misgelopen, de strijd om de Supercup ging met 6-1 verloren tegen FC Twente en de Amsterdammers stevenen nu af op de derde plaats in de Eredivisie. De nummers één en twee, respectievelijk FC Twente en PSV, hebben allebei vier punten meer met nog twee wedstrijden te gaan. Maandag leed Ajax een pijnlijke 5-1 nederlaag tegen Twente.

De Reus baarde gedurende het seizoen opzien met meerdere opvallende uitspraken. Mogelijk hebben die ook bijgedragen aan haat vertrek. "Dat soort dingen heeft zeker invloed. Dat staat buiten kijf", wordt ze geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Je moet dat niet doen en dat kán je ook niet doen. Zeker niet bij een grote club als Ajax. Dat soort dingen geeft veel aandacht en je wilt de aandacht niet dáár hebben. Of ik er spijt van heb? Als ik het opnieuw zou doen, zou ik het waarschijnlijk anders doen, maar het is ook wie ik ben."

De Reus vertrekt deze zomer bij Ajax, ondanks een doorlopend contract. Ze vindt het 'pijnlijk' dat ze zonder prijs de deur uit gaat. Ze wil niet zeggen of haar vertrek te maken heeft met haar optredens. Wel spreekt ze van 'nieuwe inzichten', zowel van Ajax als van haarzelf. Van een mismatch wil ze niet spreken. "Ik weet niet of dat zo is. Er is natuurlijk het nodige veranderd in de loop van het seizoen", doelde ze onder meer op de sabbatical die Daphne Koster, hoofd van de Ajax Vrouwen, eind vorig jaar aankondigde. "De koers is veranderd. Maar nogmaals: ik wil daar nu niet veel over kwijt."

Bekendmaking vertrek Hesterine de Reus

Het vertrek van De Reus werd zaterdag bekendgemaakt door Ajax, kort voor het einde van het seizoen. Van die timing maakt ze geen probleem. "Er is nooit een perfect tijdstip voor zoiets. Ajax heeft ervoor gekozen het nu te communiceren, en daar leg ik me bij neer."

Op één vlak steekt De Reus de hand in eigen boezem: ze had haar spelers wat meer rust moeten geven. "Dit is een jonge en kleine groep die veel minuten heeft moeten spelen, ook door interlands. Misschien heb ik dat onderschat. Ik had meer moeten zoeken naar rustmomenten, want door vermoeidheid gaat ook gretigheid verloren. Daar heb ik onvoldoende over nagedacht aan het begin van het seizoen."

Uitspraken Hesterine de Reus

Gedurende haar seizoen in Amsterdam-Zuidoost is De Reus meermaals in opspraak geraakt wegens uitspraken die ze in de media deed. Zo kwam ze eind september onder vuur te liggen toen ze na de uitschakeling in de voorronde van de UEFA Women's Champions League aangaf het ‘niet zo heel erg zuur te vinden’. “Heel stiekem vind ik het persoonlijk wel fijn dat we zelf controle hebben over de weekbelasting”, sprak ze destijds tegenover ESPN. In oktober onthulde De Reus dat ze vroeger fan was van Feyenoord en vaak in De Kuip te vinden was, wat haar de nodige kritiek opleverde. In februari raakte ze weer in opspraak, toen ze stelde dat het spelen van wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA voor Ajax Vrouwen een uitwedstrijd is. Eind maart zorgde ze voor een nieuwe rel, toen ze met een punt minder dan koploper PSV de titelstrijd publiekelijk opgaf. Op dat moment waren er nog vier duels te spelen.

