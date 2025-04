Ajax neemt voortijdig afscheid van veelbesproken trainer

Ajax neemt na het einde van het huidige seizoen afscheid van Hesterine de Reus, zo meldt de club via de officiële kanalen. De trainer van Ajax Vrouwen had nog een contract tot medio 2026 in Amsterdam, maar de samenwerking blijft dus bij een seizoen. De Reus kwam gedurende haar tijd in Amsterdam meermaals in opspraak wegens onhandige uitspraken.

De Reus werd afgelopen zomer door Ajax aangesteld als trainer van Ajax Vrouwen, waar ze Suzanne Bakker opvolgde. In Amsterdam tekende ze een contract voor twee seizoenen, maar haar verbintenis gaat ze niet uitdienen. “In tussentijdse evaluaties met Hesterine zijn we tot de conclusie gekomen dat het beter is om onze wegen na het seizoen te laten scheiden”, maakt technisch directeur duidelijk op de officiële kanalen.

“Voor de komende weken hebben we een gezamenlijk belang en dat is alles eruit halen wat erin zit”, gaat de bestuurder verder. “We willen het seizoen van het eerste elftal van de Ajax Vrouwen zo goed mogelijk afsluiten. We zetten na dit seizoen op een goede manier een punt achter onze samenwerking en ik wens Hesterine het beste voor de toekomst.”

Rellen rondom De Reus

Gedurende haar seizoen in Amsterdam-Zuidoost is De Reus meermaals in opspraak geraakt wegens uitspraken die ze in de media deed. Zo kwam ze eind september onder vuur te liggen toen ze na de uitschakeling in de voorronde van de UEFA Women's Champions League aangaf het ‘niet zo heel erg zuur te vinden’. “Heel stiekem vind ik het persoonlijk wel fijn dat we zelf controle hebben over de weekbelasting”, sprak ze destijds tegenover ESPN. In oktober onthulde De Reus dat ze vroeger fan was van Feyenoord en vaak in De Kuip te vinden was, wat haar de nodige kritiek opleverde. In februari raakte ze weer in opspraak, toen ze stelde dat het spelen van wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA voor Ajax Vrouwen een uitwedstrijd is. Eind maart zorgde ze voor een nieuwe rel, toen ze met een punt minder dan koploper PSV de titelstrijd publiekelijk opgaf. Op dat moment waren er nog vier duels te spelen.

Ajax and Hesterine de Reus have agreed to part ways at the end of the season. The club’s management and the head coach of the Ajax Women reached this decision in mutual consultation. — Ajax Vrouwen (@AjaxVrouwen) April 19, 2025

