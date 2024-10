Trainer Ajax Vrouwen opnieuw onder vuur na opmerkelijke onthulling bij ESPN

Een uitspraak van Hesterine de Reus heeft opnieuw stof doen opwaaien. De trainer van de Ajax Vrouwen, die recentelijk al zei de uitschakeling in de voorronde van de UEFA Women's Champions Leauge 'niet zo heel erg zuur' te vinden, deed in aanloop naar De Klassieker bij de vrouwen uit de boeken dat ze vroeger een Feyenoord-fan was.

“Ik kom daar natuurlijk vandaan, dat maakt het natuurlijk echt bijzonder”, verklapt De Reus na afloop van de 5-1 zege van Ajax op Fortuna tegenover ESPN. “Ik zat er vroeger op de tribune, met mijn vader. In De Kuip, ja. Maar nu ben ik natuurlijk Ajacied, mijn familie zal het niet fijn vinden. Maar ik ben nu gewoon Ajacied en wil winnen, jammer voor Feyenoord. Wij gaan volgende week weer de toon zetten.”

Op X kunnen deze uitspraken van De Reus op weinig goedkeuring rekening. “Weer geen handige uitspraak”, plaatst iemand op het sociale medium, waarbij hij doelt op het interview van enkele weken terug van De Reus over het mislopen van de Champions League. “Deze vrouw is een sociaal experiment”, reageert een ander.

Iemand anders is zelfs van mening dat De Reus haar langste tijd als trainer van de Ajax Vrouwen heeft gehad. “Twee schandalen in twee weken is ontslag. Wat een Ajax-onwaardig figuur is deze dame.”

De Reus al eerder onder vuur

Eind september kwam De Reus ook al flink onder vuur te liggen. Zo gaf de trainer van Ajax Vrouwen aan de uitschakeling in de voorronde van de UEFA Women’s Champions League ‘niet zo heel erg zuur’ te vinden. “Heel stiekem vind ik het persoonlijk wel fijn dat we zelf controle hebben over de weekbelasting”, sprak ze destijds tegenover ESPN. Deze uitspraken kwamen haar ook op felle kritiek bij De Oranjezondag en Studio Voetbal te staan.

