Ajax-trainer Hesterine de Reus laat van zich horen na pijnlijke Champions League-uitspraak

Hesterine de Reus, de trainer van Ajax Vrouwen, heeft spijt van de uitspraken die ze vorige week deed over het mislopen van de Champions League. Ze spreekt een week later van een ‘ongelukkige uitspraak’ en benadrukt wel degelijk de ambitie te hebben om op een hoog niveau te voetballen.

De Reus zei vorige week dat de uitschakeling in de eerste voorronde tegen Fiorentina, tijdens een mini-kwalificatietoernooi in Denemarken, ‘niet zo heel erg zuur’ was. “De realiteit is ook dat we de competitie belangrijk vinden. Dan is het een enorme extra belasting om dubbele wedstrijden te spelen. Dat heeft Ajax vorig seizoen ervaren. Heel stiekem vind ik het persoonlijk wel fijn dat we zelf controle hebben over de weekbelasting”, zei De Reus.

Artikel gaat verder onder video

De uitspraak kwam haar op veel kritiek te staan en dat begrijpt De Reus wel. “Laten we zeggen dat het heel duidelijk is dat dit een ongelukkige uitspraak was. Ik vond dat het team fantastisch gevoetbald heeft en ik vind het jammer dat daar minder over geschreven werd. Laten we duidelijk zijn dat we naar Denemarken zijn afgereisd met de intentie om de groep te winnen. Dat was het doel. Dat is net niet gelukt en natuurlijk is iedereen dan teleurgesteld. De staf, de spelers en ikzelf. Maar we proberen snel te schakelen.”

LEES OOK: Sutalo doet pijnlijke uitspraak voor Steijn en Van 't Schip

“We blijven daar geen maand in hangen. We gaan kijken wat er verder mogelijk is, wat onze nieuwe doelen zijn en waar de kansen liggen”, vervolgt De Reus. “Zonder enige context is het een heel onhandige uitspraak. Als ik terugkijk op de uitspraak, denk ik: ah, onhandig, niet goed gedaan. Het neemt niet weg dat Ajax vol ambitie zit en ik ook. We willen zo hoog mogelijk prijzen winnen, wedstrijden winnen en op hoog niveau voetballen. Maar we blijven na de Champions League-uitschakeling niet hangen in wat er niet meer mogelijk is.”

