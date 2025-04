Miljoenentransfer aanstaande bij Ajax: 'Afspraak gemaakt: hij mag weg'

Het huwelijk tussen Ajax en lijkt binnenkort (opnieuw) ten einde te komen. De spits en zijn management hebben namelijk met Alex Kroes en Marijn Beuker afgesproken dat Brobbey komende zomer mag vertrekken.

Het verhaal van Brobbey bij Ajax is een vrij bijzondere. Nadat hij net zijn eerste minuten had gemaakt in het eerste van de Amsterdammers in het seizoen 2020/21, werd hij al gratis opgepikt door RB Leipzig. Zijn Duitse avontuur was echter geen succes, waarna hij na een huurperiode uiteindelijk door Ajax werd teruggehaald voor een enorm bedrag: meer dan zestien miljoen euro. Brobbey ontwikkelde zich tot een redelijke Eredivisie-spits, die ook zeker kansen kan missen. Dit seizoen staat de teller in de competitie op slechts vier goals.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen winter wilde West Ham United de bonkige spits nog van Ajax overnemen. Volgens Graeme Bailey was de huurovereenkomst al zo goed als rond, voordat er alsnog de stekker uit werd getrokken. Ondanks zijn huidige doelpuntendroogte lijkt de kans groot dat Brobbey komende zomer vertrekt.

LEES OOK: 'Kloof tussen Ajax en PSV' mag op conto van één Ajacied geschreven worden

Mike Verweij weet namelijk dat Kroes en Beuker afspraken hebben gemaakt met de spits, zo laat hij in Kick-Off weten. "Ik denk dat Weghorst verwacht dat hij volgend seizoen eerste spits is. Met Brobbey en zijn management is er wel de afspraak gemaakt dat ze na dit seizoen gaan kijken of er een transfer gemaakt kan worden die voor alle partijen goed is. Met deze vorm kan dat moeilijk zijn, maar over vijf weken kan dat helemaal anders zijn."

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 De kans is groot dat Ajax aan het einde van het seizoen zowel Brian Brobbey als Kenneth Taylor gaat verkopen. 🔗

👉 Kevin De Bruyne, die Manchester City gaat verlaten, wordt plots in verband gebracht met Ajax. 🔗

👉 Mocht Francesco Farioli na dit seizoen vertrekken uit Amsterdam, dan lijkt één trainer direct in beeld te komen. 🔗

👉 Een heerlijk interview met Don-Angelo Konadu: 'Noa Lang, zo kan het dus ook!' 🔗

👉 Manchester United heeft zijn oog laten vallen op Abdellah Ouazane, die wordt vergeleken met Jude Bellingham. 🔗