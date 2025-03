Irritatie binnen Ajax borrelt op: 'Het is niet slim, een beetje stom en we hebben gesproken'

Sherida Spitse, aanvoerder van de Ajax Vrouwen, was op zijn zachtst gezegd not amused met het feit dat haar trainer Hesterine de Reus de handdoek al in de ring gooide wat betreft de titelstrijd. De captain stelt dat de uitspraken die de 63-jarige coach deed 'een beetje stom' waren, maar dat er inmiddels over gesproken is.

Ajax raakte afgelopen zaterdag de koppositie in de Azerion Vrouwen Eredivisie kwijt aan PSV, na een 3-1 nederlaag in Eindhoven. Aangezien FC Twente afgelopen zondag met 3-0 wist te winnen van sc Heerenveen staat Ajax nu derde met 44 punten. Koplopers PSV en FC Twente hebben er allebei 45, waarbij de Eindhovenaren een iets beter doelsaldo hebben dan de Tukkers (+36 om +33). Mede omdat Ajax en Twente nog tegen elkaar spelen, staat PSV er goed voor en mag de club dromen van de eerste titel ooit in de vrouwenafdeling.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop van de verloren wedstrijd tegen PSV sprak De Reus uit dat ze nog maar weinig vertrouwen heeft in een landstitel voor Ajax. "Ik denk dat we vorige week al een stapje hebben gezet om het kampioenschap te verspelen (1-1 gelijkspel bij FC Utrecht, red.) en hier verspelen we hem definitief, ja. Ik denk dat dat de realiteit is. Ik hou er wel van om reëel te zijn. Aan het begin van de wedstrijd zei ik: wie de meeste fouten maakt, verliest. Als we fouten maken die we normaal gesproken misschien niet maken, verlies je de wedstrijd", zei de coach tegenover ESPN.

De uitspraak zorgde, niet voor eerst, voor veel ophef. Vijf dagen later komt De Reus terug op de veelbesproken uitspraak na de nederlaag tegen PSV. "Het was emotie na de wedstrijd", bekent ze voor de camera van ESPN. Dan kan je zeggen: onhandig. Maar goed, het is weer een nieuwe week. De bal blijft rond en er kan nog van alles gebeuren. We gaan het zien. Het blijft voetbal en het blijven vier wedstrijden. Er was teleurstelling dat we het uit handen hebben gegeven. We gaan er weer voor en we hebben de intentie om die vier wedstrijden te winnen. Dat is alles wat we kunnen doen en dat gaan we dan ook doen.”

Clubleiding spreekt Hesterine de Reus niet aan

De clubleiding van Ajax zag geen aanleiding om de veelbesproken De Reus aan te spreken op haar 'onhandige' uitspraak. Afgelopen zondag sprak de coach er nog wel uitgebreid over met haar spelersgroep, waarna er een streep onder de situatie werd gezet. De blik ging vooruit op de komende vier wedstrijden in de Azerion Vrouwen Eredivisie, met om te beginnen de thuiswedstrijd tegen Ajax van komende zondag.

"'Volgens mij is er een goede energie. Dat is eigenlijk altijd wel zo. We gaan op naar een nieuwe wedstrijd", aldus De Reus, die niet het idee heeft dat haar spelers al te veel last hebben van de nederlaag tegen PSV. "Ze kunnen niet van het veld afgeslagen worden. Ze hebben nog steeds heel veel plezier, energie en intenties om nog een aantal goede wedstrijden te spelen."

Sherida Spitse reageert op uitspraak Hesterine de Reus

Ajax-aanvoerder Sherida Spitse komt bij ESPN ook nog even terug op de woorden die De Reus afgelopen zaterdag uitsprak na de nederlaag tegen PSV. "We hebben er intern over gesproken, en het is niet slim. Het is een beetje stom, en dat weet ze zelf ook. Maar we moeten de knop omzetten om zondag weer te spelen.''

Opvallende uitspraken Hesterine de Reus

Sherida Spitse vond de uitspraken van haar trainer niet heel handig 👀



"Een beetje stom van haar en dat weet ze zelf ook" 😬 — ESPN NL (@ESPNnl) March 27, 2025

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Jorrel Hato heeft in zijn persoonlijke leven een investering gedaan van liefst 1.500.000 euro. 🔗

👉 Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, raakte onlangs in conflict met de UEFA. Dat had alles te maken met een wedstrijd van Ajax. 🔗

👉 "Het verhaal gaat dat Marc Overmars z’n eigen spel in Van Axel Dongen terugzag. Maar komt het er ooit nog uit?" 🔗

👉 Francesco Farioli weet: dit is het domste wat Ajax nu kan doen. "We zijn vanaf het begin al duidelijk." 🔗

👉 De vader van Abdelhak Nouri komt bij RTL Boulevard met een mooie gezondheidsupdate over zijn zoon. 🔗