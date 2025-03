Sensatie: PSV stoot Ajax van de koppositie en droomt van eerste landstitel ooit

PSV heeft de koppositie opgeëist in de Eredivisie Vrouwen. In de topper tegen Ajax waren de Eindhovenaren zaterdag met 3-1 te sterk. Daardoor moet Ajax pas op de plaats maken: de ploeg van Hesterine de Reus levert de koppositie in.

Met een rake vrije trap opende Renate Jansen de score in de eerste helft. Vijf minuten na de pauze schoot invaller Danique Tolhoek de gelijkmaker binnen, omdat keeper Nicky Evrard geen grip kreeg op haar schot. Veerle Buurman bezorgde PSV een hernieuwde voorsprong met een kopbal uit een hoekschop van Jansen. Een kwartier voor tijd bepaalde Jansen de eindstand zelf op 3-1 na voorbereidend werk van Nina Nijstad.

PSV gaat aan kop met 45 punten in de Azerion Vrouwen Eredivisie. Ajax heeft er 44; FC Twente volgt met 42 punten, maar heeft nog wel een wedstrijd tegoed. Voor PSV en Ajax zijn er nog maar vier wedstrijden te spelen. Mede omdat Ajax en Twente nog tegen elkaar spelen, staat PSV er goed voor en mag de club dromen van de eerste titel ooit in de vrouwenafdeling.

Sterspeler Jansen verkaste afgelopen zomer van FC Twente naar PSV. Zij won in Enschedese dienst liefst vier landstitels en wist in het seizoen 2011/12 ook met ADO Den Haag kampioen te worden. Nu lonkt voor de routinier dus een zesde landstitel op haar imposante palmares.