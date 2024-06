Nederlandse voetballers bij aankomst op vakantieadres uit vliegtuig gehaald door politie

Een trip van het zesde elftal van voetbalclub Merefeldia Nederweert is deze week uit de hand gelopen. Volgens De Limburger werden zestien reizigers na een vlucht vanuit Eindhoven naar Kreta uit het vliegtuig gehaald door de Griekse politie. Nederweert24 weet dat het om acht spelers van Merefeldia gaat.

Het zesde elftal van Merefeldia werd dit seizoen kampioen in de eigen competitie. De 24 selectie- en stafleden van de ploeg organiseerden vervolgens zelf, zonder dat de club daarbij betrokken was, een trip naar Kreta. De vlucht vanuit Eindhoven naar het Griekse verliep afgelopen donderdag echter chaotisch.

Artikel gaat verder onder video

Clubvoorzitter Jan van Nierop van Merefeldia bevestigt desgevraagd aan De Telegraaf dat er veel alcohol in het spel was. “Voor vertrek in Nederweert werd er al veel alcohol gedronken, heb ik begrepen. En in Eindhoven op het vliegveld is dat doorgegaan”, zegt Van Nierop, die niet kan bevestigen dat sprake was van agressie aan boord. “Het enige dat ik weet, is dat de acht personen die het vliegverbod hebben gekregen nu moeten proberen maandag terug te keren naar Nederland met een Duitse luchtvaartmaatschappij.”

Nederweert24 sprak met een aantal spelers van het desbetreffende team van Merefeldia. “Er zijn acht dronken jongens die mee moesten met de douane. Die hebben een waarschuwing gekregen. Ze waren na een kwartier weer bij de rest van de groep. Er is geen sprake van agressie geweest en het verhaal over het vliegverbod wat de krant schrijft klopt ook niet,” aldus het team in een reactie.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Transfer naar Ajax plots zéér reëel na komst Farioli: ‘Hij houdt van spelers zoals hij’

Jeremain Lens en Derrick Luckassen denken dat de overgang van Francesco Farioli naar Ajax een gewenst effect gaat opleveren.