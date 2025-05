Inter Champions League-finalist na nieuw spektakelstuk tegen Barcelona

Internazionale gaat naar de finale van de Champions League. In een veelbewogen tweeluik was Inter uiteindelijk de betere dan FC Barcelona. Na een spectaculaire 3-3 in Barcelona, werd het opnieuw 3-3 na negentig minuten in Milaan. , Hakan Calhanoglu en scoorden namens Inter, , en deden dat namen Barcelona. In de verlenging was het die de winnende 4-3 maakte voor Inter. was opnieuw belangrijk met twee assists.

De wedstrijd was het tweede deel van een heus voetbalspektakel in Barcelona, zes dagen ervoor. Dumfries greep een hoofdrol met twee doelpunten en een assist, maar ook Barcelona wist drie keer tot scoren te komen (3-3). Zo begon de wedstrijd in Milaan met een gelijke stand.

Assist Dumfries

Artikel gaat verder onder video

In de beginfase van de wedstrijd was de thuisploeg sterker. Bij elk balverlies van Barcelona vlogen de zwart-blauwen vliegensvlug uit de startblokken en dreigde er gelijk gevaar. Zo ook in de 21ste minuut. Dumfries dook op voor doelman Wojciech Szczęsny en legde de bal veilig af op Lautaro Martínez, die binnenschoot.

LEES OOK: Sneijder ergert zich aan Barcelona-speler: ‘Hij moet even lekker normaal doen’

Na 42 minuten was Inter opnieuw razendsnel weg, met een uitstekende pass van Henrikh Mkhitaryan op Martínez. In de zestienmeter van Barcelona leek Pau Cubarsí geweldig verdedigend in te grijpen, maar na een check van VAR Dennis Higler bleek de tackle toch onreglementair. Calhanoglu schoot de penalty die volgde feilloos in de linkeronderhoek en zette zijn team al voor rust op 2-0.

Comeback Barcelona

In de 54ste minuut deed García wat terug. De verdediger kreeg de bal in tweede instantie dichtbij het doel voor zijn voeten en ramde binnen. Gerard Martín was de aangever. Binnen het uur wist Barcelona de achterstand weer helemaal weg te werken met een doelpunt van Dani Olmo. Opnieuw op aangeven van Martín kopte de Spanjaard de 2-2 binnen.

LEES OOK: Strontchagrijnige Mark van Bommel maakt gehakt van Dennis Higler

Barcelona leek ruim twintig minuten voor tijd ook een penalty te krijgen, na een overtreding van Mkhitaryan op Lamine Yamal. Higler greep opnieuw in en scheidsrechter Szymon Marciniak legde de bal toch op de rand van de zestien. Daaruit wist Barça niet te scoren.

Toch was het spektakel nog niet voorbij in San Siro. In de 88ste minuut scoorde Raphinha de 2-3 om alles om te draaien. Nadat eerste schot op goal gekeerd werd door Yann Sommer, wist de Braziliaan de bal in het verre zijnet te knallen.

Verlengen

In de blessuretijd gaf Inter zich niet gewonnen. Dumfries mocht zijn tweede assist bijschrijven met de voorzet op Francesco Acerbi, die mee naar voren was gekomen als stormram. De Italiaan ramde de bal van dichtbij in de kruising om er een verlenging uit te slepen.

In die verlenging was het erop en erover voor de thuisploeg. Davide Frattesi was de man die het deed namens Inter in de 99ste minuut. Na een goed uitgespeelde aanval kwam de assist van Mehdi Taremi. Frattesi schoot de bal in de verre hoek en rende vervolgens naar de tribune toe om vanaf een hoog hek zijn winnende doelpunt te vieren met de supporters.

Finale

Dankzij de overwinning heeft Internazionale zich geplaatst voor de finale van de Champions League op 31 mei in München. De tegenstander wordt woensdagavond bekend, als Paris Saint-Germain Arsenal te gast heeft in Parijs. Geen van beide potentiële tegenstanders won ooit de cup met de grote oren. Inter won het toernooi voor het laatst in 2010, toen Bayern München met 2-0 werd verslagen. Wesley Sneijder werd destijds door de fans verkozen tot man of the match.

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 'Goudhaantje van FC Barcelona treft drastische maatregel en zoekt hulp van buitenaf' 🔗

👉 Real Madrid dreigt belangrijke aanwinst voor de neus van FC Barcelona weg te kapen 🔗

👉 Kraay junior haalt uit: 'Hij heeft zich misselijkmakend gedragen ten opzichte van Frenkie de Jong' 🔗

👉 FC Barcelona mag serieus hopen op aanwinst: transfervrij vertrek bevestigd 🔗

👉 Hoogspanning bij FC Barcelona: 'Drie spelers uiten woede en onvrede over trainer Flick' 🔗