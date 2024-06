Brobbey eerlijk over vertrek bij Ajax: 'Dan was ik gebleven, sowieso'

gaat in gesprek met Noa Vahle in op zijn vertrek bij Ajax aan het eind van het seizoen 2021/22. De inmiddels 22-jarige spits verruilde de Amsterdammers destijds - transfervrij - voor het Duitse RB Leipzig, maar geeft toe dat hij dat achteraf gezien beter niet had kunnen doen.

Ajax wilde de zelfopgeleide speler, die op dat moment al tien Eredivisiegoals namens de club achter zijn naam had, graag langer in de Johan Cruijff ArenA houden, maar Brobbey koos ervoor om zijn geluk in de Bundesliga te gaan beproeven. Een halfjaar later, na slechts twee basisplaatsen, twaalf invalbeurten en precies nul doelpunten, keerde hij dan ook terug op het oude nest. Ajax huurde de aanvaller eerst een halfjaar, alvorens Brobbey voor een bedrag van ruim 16 miljoen euro alsnog definitief werd ingelijfd.

Eenmaal terug in Amsterdam hervond de geboren Amsterdammer al snel zijn scoringsdrift. Afgelopen seizoen was het in alle competities 22 keer raak, bovendien maakte Brobbey in oktober tegen Griekenland (0-1 winst) zijn debuut in het Nederlands elftal. Afgelopen donderdag kwam daar tegen Canada een tweede cap bij, waarin de spits een levensgrote kans op zijn eerste treffer in de nationale ploeg niet wist te verzilveren. Desondanks maakt hij deel uit van de EK-selectie van bondscoach Ronald Koeman, waardoor hij mag hopen op zijn eerste speelminuten op een eindronde.

Vahle vraagt Brobbey in Wij Houden van Oranje op de man af of hij achteraf gezien 'te jong' was voor zijn kortstondige Duitse uitstapje. "Als ik het nu had gedaan, was ik bij Ajax gebleven, sowieso." Toch was het niet helemaal een verloren halfjaar: "Ik heb veel dingen geleerd daar, nieuwe spelers, nieuwe omgeving. Ja, zeker weten dat het me ook veel heeft gebracht."

Bekijk hieronder het hele interview van Noa Vahle met Brian Brobbey, waarin de spits ook uitlegt waarom zijn ouders nooit op de tribune zitten als hij een wedstrijd speelt.

