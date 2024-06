Van Gaal stellig: 'Dit zijn op dit moment de twee beste trainers van Nederland'

Louis van Gaal denkt dat Liverpool 'een hele goede keuze' heeft gemaakt door Arne Slot aan te stellen als opvolger van de immens populaire Jürgen Klopp. De oefenmeester, die Feyenoord deze zomer verruilt voor de Engelse topclub, is volgens de oud-bondscoach op dit moment samen met PSV-trainer Peter Bosz de beste trainer van Nederland.

Van Gaal verschijnt in Portugal, waar hij deelneemt aan een golftoernooi waar in naam van de Engelse grootheid Sir Bobby Robson geld in wordt gezameld voor een weeshuis, voor de camera's van het Britse Sky Sports. De oud-trainer van onder meer Ajax, FC Barcelona, Bayern München en Manchester United toont zich lovend over Robson, die in 2009 overleed. "Ik was zijn opvolger in Barcelona, dat was niet leuk voor hem", herinnert Van Gaal zich. "Hij won de Cup (Europa Cup II én Copa del Rey, red.), en toen kwam ik, dus ik kon me voorstellen dat hij boos op me zou zijn. Maar hij wilde me juist graag helpen, dat verraste me. Hij was een fantastische man, een gentleman en een harde werker. Dat zeg ik niet omdat hij dood is, maar hij wás gewoon zo", aldus Van Gaal.

In het vraaggesprek geeft een ontspannen Van Gaal vervolgens uitgebreid antwoord op een breed scala aan vragen, onder meer over de toekomst van Erik ten Hag bij zijn vroegere club Manchester United en de kansen van het Nederlands elftal op het EK in Duitsland. De verslaggever brengt het gesprek op zeker moment ook op Slot, die komend seizoen zijn vuurdoop in de Premier League gaat beleven. "Ja, het is een grote klus, want Klopp heeft het fantastisch gedaan. Het is altijd moeilijker om zo iemand op te volgen, maar hij is een goede trainer. Ik denk dat Slot op dit moment, samen met Peter Bosz, de beste trainer van Nederland is", zegt Van Gaal stellig.

Bovendien lagen de potentiële vervangers voor Klopp niet voor het oprapen, beseft de 72-jarige trainer. Voordat Slot werd losgeweekt bij Feyenoord, werden The Reds onder meer gelinkt aan Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion) en Rúben Amorim (Sporting CP), die echter geen van allen de stap naar Anfield zouden maken. "Slot was haalbaar, dat is het ook. Hij was op dat moment beschikbaar. Maar ik denk dat Liverpool een hele goede keuze heeft gemaakt", meent Van Gaal.

