Van Gaal duidelijk over toekomst Ten Hag bij Manchester United: 'Dat had ik ook'

Louis van Gaal heeft zich voor de camera's van het Britse Sky Sports uitgelaten over de toekomst van Erik ten Hag als manager van Manchester United. Wat zijn 72-jarige voorganger betreft, krijgt Ten Hag de gelegenheid zijn contract op Old Trafford, dat medio 2025 afloopt, uit te dienen.

Tussen 2014 en 2016 mocht Van Gaal zich zelf trainer van de Engelse grootmacht noemen. De voormalig oefenmeester van onder meer Ajax, FC Barcelona, Bayern München én bondscoach van Oranje leidde de club achtereenvolgens naar de vierde en vijfde plaats in de Premier League. In zijn tweede seizoen legde de club bovendien beslag op de FA Cup, maar dat bleek niet voldoende om Van Gaal in het zadel te houden. De trainer werd twee dagen na de gewonnen finale tegen Crystal Palace op straat gezet, en keerde pas in 2021 - toen hij voor de derde keer aantrad als bondscoach - terug op de bank.

Ten Hag heeft er inmiddels ook twee seizoenen opzitten bij The Red Devils. Net als Van Gaal dat eerder deed, leidde de oud-trainer van Ajax de club in zijn eerste seizoen naar de Champions League, door als derde te eindigen in de competitie. Bovendien werd de League Cup in de wacht gesleept. Afgelopen seizoen eindigde United teleurstellend als achtste in de Premier League - maar wist de club wél de FA Cup te winnen. De beleidsbepalers op Old Trafford zijn momenteel aan het evalueren of dat voor Ten Hag voldoende is om zijn verbintenis uit te mogen dienen.

Wat Van Gaal betreft krijgt hij die kans in ieder geval wel. "Ja, natuurlijk", klinkt het stellig. "Net zoals ikzelf ook meer tijd nodig had, destijds. Ik won ook de FA Cup, dat was niemand in de twintig jaar voor mij gelukt", stipt de adviseur van de raad van commissarissen van Ajax aan. Toch begrijpt Van Gaal waarom Ten Hag onder een vergrootglas ligt in Manchester: "Je moet hem niet ontslaan, hij heeft meer tijd nodig, maar je moet wel kritisch zijn. Hij heeft het niet fantastisch gedaan, maar hij heeft óók laten zien dat hij een goede trainer is", besluit Van Gaal.

