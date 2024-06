Van Gaal spreekt zich uit over EK-kansen Oranje: 'Wij hebben altijd goede spelers, maar dáár heb je geluk bij nodig'

Louis van Gaal spreekt zich voor de camera's van het Britse Sky Sports uit over de kansen van het Nederlands elftal op het Europees Kampioenschap in Duitsland. De 72-jarige trainer, die Oranje op het vorige eindtoernooi - het WK van 2022 in Qatar - naar de kwartfinales leidde, vindt dat de selectie van bondscoach Ronald Koeman voldoende kwaliteit bezit om ver te komen, maar stipt aan dat de fitheid van de spelers een belangrijke voorwaarde is.

"Ik denk dat Nederland áltijd een kans heeft, dat zei ik ook al in Qatar", begint Van Gaal als de verslaggever van Sky hem vraagt naar zijn verwachtingen van Oranje in Duitsland. "Daar bereikten we de laatste acht, waarin we na strafschoppen uitvlogen, zonder een wedstrijd te verliezen. Ik denk dat Nederland altijd goede spelers heeft, die kennen ze in Engeland heel goed omdat er heel veel in de Premier League spelen. Maar ook bij grote clubs als Bayern München, Paris Saint-Germain en FC Barcelona."

"Dus: we hebben een kans, maar je bent altijd afhankelijk van de fitheid van de spelers", stipt Van Gaal aan. "Ze spelen tegenwoordig heel veel wedstrijden, niemand is fit aan het einde van het seizoen. Dus daar heb je ook geluk bij nodig." Dat had hij zelf anderhalf jaar geleden niet: "In Qatar had ik vier geblesseerde spelers tijdens het toernooi. Dat is teveel." Van de huidige Oranje-selectie is overigens alleen Frenkie de Jong een vraagteken voor het openingsduel met Polen, op 16 juni.

De rest van de selectie van Koeman heeft echter een loodzwaar seizoen in de benen. Neem aanvoerder Virgil van Dijk, die sinds augustus niet minder dan 57 wedstrijden voor club en land speelde. Wat Van Gaal betreft is het dan ook hoog tijd dat de overvolle speelkalender nu eindelijk eens wordt aangepakt. "Ik denk dat je de competities moet aanpassen. Dat er minder wedstrijden gespeeld worden." Het bewijs daarvoor ziet hij in het grote aantal blessures, pijntjes en kwaaltjes waar de huidige topvoetballers mee kampen: "Je ziet dat heel veel spelers geblesseerd zijn, daar hou ik niet van", besluit Van Gaal.

