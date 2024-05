Waar spektakelstuk in Enschede, Excelsior wint ruim en komt op gelijke hoogte met RKC

FC Twente en FC Volendam hebben in de Grolsch Veste voor een waar spektakelstuk gezorgd. Na een spannende beginfase liep de thuisploeg nog voor rust uit naar een ruime marge, om de stand in de tweede helft nog wat groter te maken: 7-2. Doordat AZ wist te winnen op bezoek bij Go Ahead Eagles (0-3), blijft de strijd om plek drie nog altijd spannend. Elders was Excelsior in eigen huis met 4-0 te sterk voor Heracles Almelo en komen de Rotterdammers op gelijke hoogte met RKC Waalwijk, dat op eigen veld ternauwernood gelijk wist te spelen tegen PEC Zwolle: 1-1.

FC Twente - FC Volendam (7-2)

FC Twente ging de 33ste speelronde in als nummer drie van de Eredivisie, met een voorsprong van twee punten op nummer vier AZ. Al vroeg in de wedstrijd kwam het reeds gedegradeerde FC Volendam via Damon Mirani op voorsprong, nadat Robert Mühren even daarvoor al uit buitenspelpositie raak had geschoten. Nog voor de tiende minuut stelde Ricky van Wolfswinkel orde op zaken met een prachtig lobje. Even daarvoor zag ook FC Twente een doelpunt van Sem Steijn afgekeurd worden wegens buitenspel. Na een kwartier spelen kregen de Tukkers een strafschop na een overtreding op Steijn, maar die ging na ingrijpen van de VAR niet door wegens buitenspel.

Artikel gaat verder onder video

Niet veel na de ingetrokken penalty was het Mirani die de Volendammers weer op voorsprong zette uit een hoekschop. Lang konden de bezoekers niet van de voorsprong genieten, want in minuut 23 schoot Naci Ünüvar Twente weer langszij. Tien minuten voor de rust kwamen de Enschedeërs voor het eerst in het duel op voorsprong. Aanvoerder Robin Pröpper kopte via de onderkant van de lat raak uit een hoekschop. Even later was het Youri Regeer die de marge naar twee bracht voor FC Twente. Direct na de aftrap ging Xavier Mbuyamba in de fout en leverde hij de bal in bij Van Wolfswinkel, waarna hij Steijn in stelling bracht voor de 5-2.

In de tweede helft ging de storm een beetje liggen. Met nog twintig minuten op de klok liet Volendam-doelman Barry Lauwers een voorzet van Mitchel van Bergen los, waarna Steijn zijn tweede van de middag binnen kon koppen. Vijf minuten later maakte Steijn zijn hattrick compleet, door een vrije trap prachtig binnen te schieten. Daarmee heeft FC Twente in de aanloop naar de laatste speelronde een voorsprong van twee punten op AZ in de strijd om plek drie.

Go Ahead Eagles - AZ (0-3)

Voor AZ telt niets anders dan een overwinning om nog kans te maken op plek drie en daarmee voorronde Champions League. Al vroeg in het duel kregen de Alkmaarders een grote kans op de voorsprong, maar de poging van Ruben van Bommel spatte uiteen op het aluminium. Vijf minuten voor rust kwamen de bezoekers op voorsprong. Go Ahead-doelman Jeffrey de Lange verkeek zich op een diepe bal van Sven Mijnans, waarna Ibrahim Sadiq de bal in een leeg goal kon koppen. Op slag van rust maakte Mijnans er ook nog 0-2 van, na een goed steekballetje van Vangelis Pavlidis.

Met nog een kwartier te spelen maakte Myron van Brederode er ook nog 0-3 van. De aanvaller stond pas net in het veld en krulde het leer met zijn eerste balcontact schitterend in de verre hoek. Twee minuten voor tijd dacht Oliver Edvardsen iets terug te doen, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Met de zege blijft de achterstand van AZ ten opzichte van nummer drie FC Twente nog altijd twee punten.

RKC Waalwijk - PEC Zwolle (1-1)

RKC Waalwijk bevindt zich nog altijd in een hevige strijd tegen degradatie. Met een voorsprong van twee punten op nummer zestien Excelsior en volgende week een wedstrijd op bezoek in Eindhoven moest het zondag gebeuren voor de Waalwijkers. In de eerste helft was het PEC Zwolle dat het meeste van de bal had, maar de thuisploeg kreeg de beste kansen. Desondanks gingen de ploegen met een tussenstand van 0-0 de rust in.

Na ruim een uur spelen begonnen de problemen voor RKC nog groter te worden. Een diepe bal werd door de mee naar voren gekomen Bram van Polen teruggelegd op Lennart Thy, die van afstand uithaalde. Doordat de bal via Jeffrey Bruma van richting werd veranderd, was Etienne Vaessen kansloos. Vijf minuten later dacht Richonell Margaret de Waalwijkers weer op gelijke hoogte te brengen, maar hij stond buitenspel. In de negentigste minuut legde Zico Buurmeester de doorgebroken Denilho Cleonise op de grond, waarna de verdediger van PEC moest inrukken. Uit de daaropvolgende vrije trap was het Margaret die na een scrimmage de gelijkmaker tegen de touwen schoot. Daarmee staan de Waalwijkers op doelsaldo nog altijd boven Excelsior.

Excelsior - Heracles Almelo (4-0)

Excelsior ging de 33ste speelronde in als nummer zestien en was de tegenstander in eigen huis Heracles Almelo, dat in theorie ook nog op de zestiende plek kan eindigen. In de eerste helft was het Excelsior dat de toon voerde, wat in de blessuretijd tot een voorsprong van de thuisploeg leidde. Doelman Michael Brouwer moest een schot van Kenzo Goudmijn lossen, waardoor Troy Parrot vrij kon binnentikken na goed reageren van Lance Duijvestijn.

Halverwege de tweede helft viel Couhaib Driouech in bij Excelsior, wat voor wat leven in de brouwerij zorgde. In minuut 66 bracht de buitenspeler Parrot in staat om zijn tweede van de middag binnen te tikken, om vervolgens een minuut later zelf voor de 3-0 te tekenen. Diep in de blessuretijd maakte Driouech er ook nog 4-0 van, waardoor de Rotterdammers op gelijke hoogte komen met RKC Waalwijk.

FC Utrecht - Sparta (0-1)

FC Utrecht is al zeker van de play-offs voor Europees voetbal en ook Sparta kan dit alleen in theorie nog ontgaan. De Domstedelingen maken wel nog kans op plek vijf, maar hebben een achterstand van drie punten op Ajax. Na ruim een kwartier dachten de Rotterdammers op voorsprong te komen via Tobias Lauritsen, maar de boomlange spits stond buitenspel. Met nog iets meer dan twintig minuten op de klok werd de ban gebroken door Sparta. Camiel Neghli kreeg de bal op grote afstand van het doel en haalde prachtig uit: 0-1. Door de nederlaag maakt FC Utrecht definitief geen kans meer op plek vijf, dus kunnen beide ploegen zich volledig op de play-offs gaan richten.

SC Heerenveen - Vitesse (1-3)

De wedstrijd tussen SC Heerenveen en Vitesse was er één die nergens om meer leek te gaan. Vitesse was na de enorme puntenstraf al gedegradeerd en de Friezen konden alleen nog theoretisch de play-offs voor Europees voetbal halen. Al na acht minuten kwam de thuisploeg op voorsprong na een rake strafschop van Anas Tahiri na een handsbal van Ramon Hendriks. Halverwege de eerste helft zette Marco van Ginkel de Arnhemmers weer op gelijke hoogte. Tien minuten voor rust dacht Pelle van Amersfoort raak te koppen uit een hoekschop, maar zijn inzet eindigde op de paal.

Vlak na rust kreeg Vitesse de kans om op voorsprong te komen. Sven van Beek raakte de bal met de hand in eigen zestien, waarna Van Ginkel mocht aanleggen voor zijn tweede van de middag. Oog in oog met Andries Noppert bleef hij koel en schoot hij de Arnhemmers dwars door het midden op voorsprong: 1-2. In de blessuretijd maakte Thomas Buitink het voor Heerenveen nog erger door op prachtige wijze de 1-3 op het scorebord te zetten, waardoor de Friezen definitief afhaken in de strijd om de play-offs.