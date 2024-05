Ibrahim Afellay twijfelt aan PSV-doelwit en hoort verontrustende opmerking van Ron Jans

Ibrahim Afellay vindt dat op dit moment nog niet goed genoeg is om op het middenveld bij PSV te spelen, zo geeft de analist van de NOS aan in Studio Voetbal. De oud-PSV'er ziet in Flamingo een speler met potentie, maar twijfelt op dit moment nog aan de speler die in de belangstelling van de Eindhovenaren staat.

Bekend is dat Flamingo er goed op staat in Eindhoven en hij een speler is die op het verlanglijstje van technisch directeur Earnest Stewart staat: "Ik vind niet dat hij direct een versterking is voor PSV, maar het is wel zeker een interessante speler", trapt Afellay af in Studio Voetbal, waarin ook de trainer van Flamingo, Ron Jans, te gast is: "Hij ontwikkelt zich uitstekend, maar voor op het middenveld bij PSV komt hij nu nog tekort. Als centrale verdediger vind ik hem op dit moment niet minder dan Ramalho, maar PSV heeft baat bij een centrale verdediger die ook op Champions League-niveau met veel ruimte in de rug kan spelen."

Artikel gaat verder onder video

Afellay komt tot de conclusie dat Flamingo, die eerder ook een seizoen uitkwam voor Vitesse, een speler is met de nodige potentie. Toch zegt dat niet dat de multifunctionele voetballer direct een versterking zou zijn voor de top van Nederland, in dit geval het geïnteresseerde PSV: De vraag is ook: Hoe is hij buiten het veld? Is het ook een jongen die in zichzelf investeert?", zegt Afellay, die op zijn laatste vraag minder goed nieuws krijgt van FC Utrecht-trainer Jans: "Dat laatste moet nog wat meer. Hij wil wel, maar het is echt een wedstrijdvoetballer", legt Jans uit. "Hij is zo sterk, enorm loopvermogen en duelkracht, maar aan de bal heeft hij wat meer tijd nodig."

Mocht PSV komende zomer Flamingo daadwerkelijk willen overnemen van FC Utrecht, zal de Brabantse club in de buidel moeten tasten. FC Utrecht heeft de optie in het contract gelicht: "Hij is van ons, financieel en sportief gezien mag hij (Flamingo, red.) nog best een jaartje bij ons blijven", besluit Jans.



➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV deelt 135 minuten voor kampioenswedstrijd heel opmerkelijk appgesprek met Noa Lang

Noa Lang kwam dit seizoen weliswaar weinig in actie voor PSV, maar de club was hem op de dag van de kampioenswedstrijd zeker niet vergeten.