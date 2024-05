Perez kijkt kritisch naar lichaam: ‘Dit kan fitter qua vetpercentage, kijk naar de echte toppers…’

maakte zondag tegen Heracles Almelo na ruim een maand blessureleed zijn rentree bij Excelsior. De aanvaller deed als invaller een halfuur mee en had met twee doelpunten en een assist een groot aandeel in de 4-0 overwinning van de Kralingers. Kenneth Perez is positief over de invalbeurt van Driouech, maar kraakt ook enkele kritische noten.

“Hij viel heel goed in. Hij wilde wel even iets laten zien. Hij had een geweldige invalbeurt. Eigenlijk was alles wat hij deed best wel goed. Hij deed weinig fout. Hij was continu dreigend en had loopacties in de diepte”, analyseert de Deense analist het spel van Driouech in het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN.

Driouech wist amper vijf minuten na zijn rentree te scoren. De Marokkaans jeugdinternational trok vervolgens zijn shirt uit en toonde zijn lichaam. “Je ziet: hij is al fit. Maar ik denk dat hij nóg fitter kan zijn qua vetpercentage”, plaatst Perez een kritische kanttekening bij het fysiek van Driouech. “Als je ziet hoe de echte toppers eruitzien: die bestaan uit graniet.”

Perez plaatst nóg een kritische kanttekening. “Hij heeft nu zes goals en zes assists in 24 basisplaatsen. Nigel Hasselbaink, dat is geen hoogvlieger, had tien goals en zes assists in 2016 bij Excelsior met hetzelfde aantal basisplaatsen. Dat is toch wel opvallend? De perceptie is dat Driouech een geweldenaar is, maar de cijfers zeggen iets anders”, besluit de analist.

