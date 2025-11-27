Ondanks de historische 1-4-zege op Liverpool heeft slechts één PSV’er een plekje in het Champions League Team van de Week weten te bemachtigen. Het miljardenbal heeft Jerdy Schouten een plaats in het prestigieuze elftal gegeven, in het hart van de defensie.

Tot ieders verbazing veegde PSV woensdagavond de vloer aan met Liverpool. De Eindhovenaren overleefden de eerste helft, waarna ze in de tweede helft uitliepen naar liefst 1-4. Doelpuntenmakers Ivan Perisic, Guus Til en Couhaib Driouech behoorden tot de blikvangers van het elftal van Peter Bosz, maar ook spelers als Mauro Júnior, Serginio Dest en Ismael Saibari speelden een puike partij.

Dat geldt overigens ook voor Jerdy Schouten, die als centrale verdediger uitstekend tot zijn recht kwam. De van nature middenvelder voorkwam, samen met collega Yarek Gasiorowski, veel gevaar van de thuisploeg. Ook in de opbouw was de aanvoerder van PSV erg belangrijk. Mede daardoor krijgt Schouten een uitverkiezing in het elftal van de week van de Champions League.

Enkele voetbalvolgers, waaronder PSV-fans, reageren vol verbazing op het elftal. Zij vinden namelijk dat Couhaib Driouech ook een uitverkiezing verdiende, zo blijkt uit enkele tweets. Ook op Instagram vragen sommigen zich af waarom Driouech ontbreekt.

Naast Schouten, krijgt ook Bayer Leverkusen-doelman Mark Flekken een plek in het Team van de Week. De Nederlander stond aan de basis van de knappe zege op Manchester City (0-2).

Het hele Team van de Week van de Champions League:

Flekken; Cucurella, Schouten, Giménez, Khalaili; Robert, Rice, Vitinha, De Ketelaere; Aubameyang, Mbappé.