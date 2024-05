Vitesse kondigt fraaie wedstrijd aan op bijzondere datum: grote namen komen naar Arnhem

De crowdfundingsactie van Vitesse verloopt tot op heden zeer succesvol. Volgens De Gelderlander heeft de club al bijna 1,6 miljoen euro binnen weten te halen. De Arnhemmers hebben nog véél meer nodig en in een poging dit bedrag op te laten lopen, organiseren ze op dinsdag 14 mei een benefietwedstrijd tussen de Vitesse Legends en FC de Rebbelen. De opbrengsten van de ontmoeting op trainingscomplex Papendal gaan naar de hekkensluiter van de Eredivisie.

Op 17 mei komt de licentiecommissie bij elkaar voor een nieuwe vergadering over Vitesse en dan moet blijken of de situatie in Arnhem zodanig is veranderd, dat de club uitzicht heeft op professioneel voetbal in het nieuwe seizoen. Mocht dat niet het geval zijn, dan wordt de licentie ingetrokken en is het naar alle waarschijnlijkheid einde verhaal voor de Arnhemmers. Om de positiviteit er in de aanloop naar die cruciale dag een beetje in te houden, organiseert de club op de dag van de 132e verjaardag dus een benefietwedstrijd.

Artikel gaat verder onder video

Voor dat duel heeft Vitesse enkele grote namen uitgenodigd. Bij de Vitesse Legends zullen onder meer Glenn Helder, Paul Verhaegh, Ruud Knol, Edward Sturing, Nicky Hofs, Tim Cornelisse en Theo Janssen hun opwachting maken. Zij nemen het op tegen FC de Rebbelen, die met een selectie met onder meer Gertjan Verbeek, Paul Bosvelt, Andy van der Meijde, Ricky van den Bergh, Anco Jansen en Diego Biseswar zullen afreizen naar trainingscomplex Papendal. De wedstrijd duurt tweemaal 35 minuten, gevolgd door een ‘derde helft’ met diverse artiesten in de kantine.

De benefietwedstrijd tussen de Vitesse Legends en FC de Rebbelen is toegankelijk voor publiek. Tickets zijn te koop voor het symbolische bedrag van 18,92 euro, verwijzend naar het jaar van oprichting van Vitesse. De wedstrijd begint om 19.00 uur.

𝗩𝗶𝘁𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗟𝗲𝗴𝗲𝗻𝗱𝘀 𝘁𝗲𝗿𝘂𝗴 𝗼𝗽 𝗣𝗮𝗽𝗲𝗻𝗱𝗮𝗹! 🔙

Op 14 mei speelt Vitesse Legends een benefietwedstrijd tegen FC De Rebellen ⚔️ — Vitesse (@MijnVitesse) May 7, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Chris Woerts komt met fraai gebaar richting Vitesse en maakt donatiebedrag bekend

Sportmarketeer Chris Woerts heeft Vitesse een financieel steuntje in de rug gegeven.