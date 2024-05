Van Hooijdonk volledig overtuigd: 'Hij is voor alle topploegen een aanwinst, blind halen'

Als het aan analist Pierre van Hooijdonk ligt dan legt een van de Nederlandse topploegen komende zomer vast. De aanvaller van Excelsior maakte vandaag na ruim een maand blessureleed zijn rentree tegen Heracles en was daarin belangrijk met twee doelpunten en een assist.

“Ik vind dat hij voor alle topploegen een aanwinst is”, aldus Pierre van Hooijdonk aan tafel bij Studio Voetbal. "Blind halen?”, vraagt Sjoerd van Ramshorst, waarna de analist vol overtuiging antwoord geeft. "Ja!"

Mede-analist Ibrahim Afellay is lyrisch over de buitenspeler, die als invaller indruk maakte tegen Heracles. “Hij stond nog niet koud in het veld of hij maakt gelijk weer het verschil. Die aanname ook, dat was zo knap. Bij die lange bal zat het eigenlijk in die aanname. Hij neemt hem gelijk mee in de juiste richting en hij hoeft eigenlijk bijna niks meer te doen. Ook de explosiviteit die hij had. Normaal heb je het gevoel als je na een hamstringblessure terugkomt dat je toch wat angstig bent.”

Afellay is er dan ook van overtuigd dat Driouech van meerwaarde zal zijn voor de Eindhovenaren. “In de rol die PSV voor hem ziet, achter Noa Lang om eventueel nog wat te kunnen forceren omdat ze dat altijd hadden met Vertessen, vind ik hem zeer zeker een goede optie voor PSV.”

De voormalig middenvelder van onder meer PSV en FC Barcelona verwacht dat Driouech niet veel meer hoeft te kosten. “Hij zal niet meer het bedrag opleveren wat Excelsior in de winterstop voor hem vroeg. Het is een jongen die nog jong is en nog doorgroeimogelijkheden heeft. Hij heeft heel veel potentie”, erkent Afellay.

