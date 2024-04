Collega-analist sneert naar Van der Vaart: ‘Hoe kun je dat nou zeggen? Onwerkelijk!’

Maarten Wijffels heeft zich zondagavond geërgerd aan Rafael van der Vaart. Laatstgenoemde schoof Robin van Persie in Studio Voetbal naar voren als nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord.

“Ik kan me er bijna wel aan ergeren: er wordt op tv tóch nog gezegd dat Robin van Persie trainer bij Feyenoord kan worden met een ervaren assistent”, zegt Wijffels maandagavond in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN. De journalist van het Algemeen Dagblad noemt Van der Vaart niet, maar het is overduidelijk dat hij doelt op de oud-voetballer.

Van der Vaart schoof Van Persie zondagavond in Studio Voetbal namelijk naar voren als opvolger van Arne Slot, die na dit seizoen vrijwel zeker vertrekt naar Liverpool. “Ik denk dat je toch moet gaan denken aan Van Persie. Je kunt wel zeggen dat hij geen ervaring heeft, maar met een ervaren persoon naast hem… Dat zou iemand als Bert van Marwijk kunnen zijn”, zei Van der Vaart.

“Heel veel zaken in het voetbal zijn chefsache, zoals ze in de politiek zeggen. Dat soort zaken kan alleen de hoofdtrainer overbrengen”, vervolgt Wijffels. “Robin van Persie kan best een getalenteerde trainer zijn, maar hij heeft toch geen idee hoe je een volwassen selectie met allemaal volwassen profs managet? Hoe kun je dat nou opperen? Ik blijf dat echt onwerkelijk vinden! Hoeveel voorbeelden moet je nou nog hebben? Als jonge trainer zonder ervaring…”

“Van Bronckhorst had Advocaat nodig om hem te redden, Cocu had Hiddink nodig om hem te redden, Van Bommel hebben we zien sneuvelen, Ruud van Nistelrooij, Heitinga”, somt Wijffels op. “Hoeveel voorbeelden moet je nog hebben? En dan toch nog roepen dat hij dat moet doen…”

Kenneth Perez merkt op dat het sommige jonge trainers wel lukt om vrij vlot na hun actieve spelerscarrière succesvol te zijn als trainer bij een grote club: “Frank de Boer kon het wel. Ik geloof heel erg in head first: als je als trainer de kans krijgt, moet je instappen. Zo zit ik erin. Als je het kunt, dan kun je het. En als je het niet kunt, dan kun je het met twintig jaar ervaring nog steeds niet.”

De kans is overigens klein dat Van Persie Slot zal gaan opvolgen bij: maandag werd bekend dat de oud-spits vrijwel zeker aan de slag gaat bij sc Heerenveen.

