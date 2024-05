Donny van de Beek komt met hoopgevende woorden voor Ajax-fans: 'Natuurlijk, altijd'

heeft er alle vertrouwen in dat Ajax er weer bovenop komt. De Amsterdammers hadden zich in het huidige seizoen graag willen revancheren voor de teleurstellende prestaties in 2023, maar het ging al snel van kwaad tot erger. Van de Beek heeft zijn oude club in het verleden echter vaker zien opstaan na een moeilijke periode.

Ajax eindigde in het seizoen 2022/23 op een teleurstellende derde plaats in Europa, waardoor het zich voor het eerst sinds 2018 niet wist te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Het mislopen van voetbal op het hoogste niveau en de bijbehorende inkomsten zorgde voor een stroeve start op de transfermarkt. Maar toen technisch directeur Sven Mislintat eenmaal de smaak te pakken had, was hij niet meer te stoppen. Ajax telde uiteindelijk meer dan honderd miljoen euro neer voor de komst van nieuwe spelers, maar Maurice Steijn wist er geen geheel en sterk team van te maken.

Mislintat werd eind september al op straat gezet en een paar weken later trok ook Steijn de deur achter zich dicht. Onder John van ’t Schip zette Ajax de weg omhoog in, maar ook in de tweede seizoenshelft waren de prestaties teleurstellend. De Amsterdammers moeten genoegen nemen met de vijfde plaats en daarmee een ticket voor de voorronde van de Europa League. Hoewel Van de Beek inmiddels al bijna vier jaar niet meer actief is in Amsterdam, volgt hij de verrichtingen van zijn oude club nog altijd nauwlettend op de voet. “Lastig om te zien natuurlijk. Hoe ik ben opgegroeid bij Ajax telt maar één ding en dat is winnen en kampioen worden”, vertelt de middenvelder in gesprek met het clubkanaal.

Ajax kroonde zich in 2022 voor het laatst tot kampioen van Nederland. De Amsterdammers eindigden vorig seizoen al op gepaste afstand van landskampioen Feyenoord en kwamen dit seizoen geen moment ook maar een beetje in de buurt van PSV. “Op dit moment zijn het lastige jaren, maar ook die heb ik in het verleden bij Ajax wel gezien en meegemaakt. Uiteindelijk zijn ze er altijd weer bovenop gekomen. Dat gaat nu ook gebeuren”, zo klinkt Van de Beek overtuigend. “Natuurlijk, altijd. Nu is het natuurlijk lastig, maar Ajax komt er altijd bovenop. Vroeg of laat staan ze er weer, daar ben ik van overtuigd.”

Van de Beek debuteerde in 2015 onder Frank de Boer al in de hoofdmacht van Ajax, maar slaagde er pas twee jaar later in een vaste basisplaats te veroveren. Zijn eerste landstitel won hij echter pas in 2019, toen Ajax onder leiding van Erik ten Hag ook de KNVB Beker in de wacht sleepte en zich op een haar na plaatste voor de finale van de Champions League. Van de Beek verruilde Ajax in de zomer van 2020 voor Manchester United. Hij speelt in de tweede helft van dit seizoen op huurbasis voor Eintracht Frankfurt.

