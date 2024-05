Van der Vaart ziet één manco bij Donyell Malen: 'Dat kan niet op dit niveau'

Rafael van der Vaart herhaalt in zijn column in De Telegraaf zijn eerdere kritiek op Borussia Dortmund-aanvaller . De oud-PSV'er beschikt over enorme kwaliteiten, zo erkent Van der Vaart, maar het ontbreekt Malen aan consistentie: "Dat kan niet op dit niveau."

In maart sprak Van der Vaart zich bij Ziggo Sport al eens uit over het spel van Malen. "De vraag die ik eigenlijk aan hem wil stellen is: wil je de beste speler van de wereld worden? Want hij heeft echt alles om dat te kunnen worden. Daar ben ik echt honderd procent van overtuigd", sprak de oud-international destijds. "Ik wil hem bijna bij zijn strot pakken. Ik zie in hem echt een megatalent. Het irriteert mij dat hij er niet alles uithaalt. Ik zie een potentie die niemand heeft", klonk het lovend.

Van der Vaart is twee maanden later nog niet van gedachten veranderd: "Ik zou het mooi vinden als Donyell Malen iets bijzonders kan doen in de eindstrijd (van de Champions League, red.). Ik vind hem waanzinnig als aanvaller", begint de oud-Ajacied. "Toch kleeft er ook iets aan hem. Ik heb op tv al eerder gezegd dat ik waarschijnlijk zijn grootste fan ben. Ik mis alleen iets van vastigheid, dat hij wedstrijden lang achter elkaar top is. Soms gaat het hem te makkelijk af en dan zien we hem weer even twee duels niet. Dat kan niet op dit niveau."

Malen diende Van der Vaart in maart van repliek: "Rafael kent mij denk ik niet zo goed", sprak de aanvaller toentertijd op een persconferentie. "Die weet niet hoe ik op de bank zit, wat ik thuis doe en wat ik ervoor weglaat. Ik zie het gewoon als een compliment, en dat andere stukje dat is ook journalistiek. Iedereen heeft een mening en iedereen kan wat vinden. Dat vind ik ook helemaal niet erg."

Van der Vaart erkent: "Dat is kritiek, maar wel goedbedoelde kritiek, want hij moet naar dat constante, hoge niveau. Hij heeft alles in zich om aanvallend van wereldniveau te zijn, maar laat het mondjesmaat zien." Daarbij kan Malen op één punt de vergelijking met - misschien wel - de beste voetballer ter wereld doorstaan, meent Van der Vaart: "Ik heb hem wel eens vergeleken met Mbappé. Hij heeft één aspect in zijn spel dat Mbappé ook heeft: uit stand in één keer accelereren en weg zijn."

