Malen scoort voor Aston Villa en wordt bekogeld door Zwitserse fans: 'Verachtelijk'

Malen
Foto: © Ziggo Sport
27 november 2025, 19:35   Bijgewerkt: 20:22

Donyell Malen heeft donderdagavond de score geopend namens Aston Villa in het Europa Leagueduel tegen het Zwitserse Young Boys. De fans van de bezoekers konden zijn viering niet waarderen: de Oranje-international kreeg bij de hoekvlag de volle laag en werd bekogeld door de fans.

Malen (26) staat donderdag weer eens in de basisopstelling van Villa-trainer Unai Emery en betaalde dat vertrouwen binnen een halfuur terug. Op aangeven van de Belg Youri Tielemans kopte de oud-PSV'er via de binnenkant van de paal de 1-0 tegen de touwen.

Na zijn treffer rende Malen richting de hoekvlak om zijn doelpunt te vieren met een aantal teamgenoten die hem achterna komen. Terwijl hij de vlag vasthield moest de aanvaller plotseling bukken, toen vanuit een thuisvak meerdere plastic bekers / flesjes (mét inhoud) zijn kant op werden gegooid. Het lijkt erop dat hij daarbij door minstens één voorwerp op zijn hoofd geraakt is. Veel twitteraars spreken hun afschuw uit over het gedrag van de Young Boys-fans, die zich volgens meerderen precies gedragen zoals de clubnaam doet vermoeden. "Absoluut verachtelijk", schrijft iemand. "Dat wordt een grote boete", voorspelt een ander alvast.

Overigens kwam Malen een kwartier later met de perfecte reactie, door ook de tweede Villa-goal voor zijn rekening te nemen. De ploeg van Birmingham ging daardoor met een 2-0 voorsprong de kleedkamer in bij de rust.

Malen wordt bekogeld door Young Boys-fans na zijn goal voor Aston Villa
© Imago

