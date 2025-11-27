Celtic-trainer Martin O’Neill heeft voor verbazing gezorgd op de persconferentie voorafgaand aan Feyenoord – Celtic. De oefenmeester van de Schotten was opvallend afwezig tijdens het persmoment en leek een vraag van een journalist compleet te missen, omdat hij ‘in slaap was gevallen’.

Feyenoord ontvangt donderdagavond Celtic in de vijfde speelronde van de Europa League (18.45 uur). Daags voor het duel stond O’Neill de pers te woord, samen met doelman Kasper Schmeichel. Op een gegeven moment leek de trainer zó diep in gedachten verzonken, dat een vraag volledig aan hem voorbijging.

Artikel gaat verder onder video

Het fragment wordt donderdag volop gedeeld op X, waar mensen zelfs vermoeden dat O’Neill tijdens de persconferentie in slaap viel. “Als we niet winnen van een trainer die tijdens een persconferentie in slaap valt, word ik echt gek”, schrijft een Feyenoord-supporter. Ook in het buitenland gaan de beelden rond: de video heeft op het moment van schrijven al ruim vierhonderdduizend weergaven.

De 73-jarige O’Neill is momenteel interim-trainer van Celtic. De ervaren oefenmeester neemt de honneurs waar sinds het vertrek van Brendan Rodgers, die in oktober zijn ontslag indiende. Columbus Crew-trainer Wilfried Nancy wordt hoogstwaarschijnlijk zijn opvolger. Volgens onder meer Sky Sports voert Celtic vergevorderde gesprekken met de Fransman.