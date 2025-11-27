Live voetbal

Feyenoord-fans zien Celtic-trainer (73) 'in slaap vallen' tijdens persmoment: 'Als we hiér niet van winnen...'

Celtic-trainer Martin O'Neill valt in slaap tijdens persconferentie
Foto: © Celtic TV
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
27 november 2025, 11:48

Celtic-trainer Martin O’Neill heeft voor verbazing gezorgd op de persconferentie voorafgaand aan Feyenoord – Celtic. De oefenmeester van de Schotten was opvallend afwezig tijdens het persmoment en leek een vraag van een journalist compleet te missen, omdat hij ‘in slaap was gevallen’.

Feyenoord ontvangt donderdagavond Celtic in de vijfde speelronde van de Europa League (18.45 uur). Daags voor het duel stond O’Neill de pers te woord, samen met doelman Kasper Schmeichel. Op een gegeven moment leek de trainer zó diep in gedachten verzonken, dat een vraag volledig aan hem voorbijging.

Artikel gaat verder onder video

Het fragment wordt donderdag volop gedeeld op X, waar mensen zelfs vermoeden dat O’Neill tijdens de persconferentie in slaap viel. “Als we niet winnen van een trainer die tijdens een persconferentie in slaap valt, word ik echt gek”, schrijft een Feyenoord-supporter. Ook in het buitenland gaan de beelden rond: de video heeft op het moment van schrijven al ruim vierhonderdduizend weergaven.

De 73-jarige O’Neill is momenteel interim-trainer van Celtic. De ervaren oefenmeester neemt de honneurs waar sinds het vertrek van Brendan Rodgers, die in oktober zijn ontslag indiende. Columbus Crew-trainer Wilfried Nancy wordt hoogstwaarschijnlijk zijn opvolger. Volgens onder meer Sky Sports voert Celtic vergevorderde gesprekken met de Fransman.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

  • Black Friday
Lees ook:
Ron Jans en Antony

Ron Jans grapt: 'Wij zijn geïnteresseerd in Antony'

  • Gisteren, 20:45
  • Gisteren, 20:45
Arne Slot en Robin van Persie

Van Persie en Slot steunen elkaar in moeilijke periodes: ‘Kreeg een mooi berichtje van hem’

  • Gisteren, 15:34
  • Gisteren, 15:34
Van Persie persconferentie Feyenoord

Van Persie neemt Hadj Moussa apart na verlies tegen NEC: 'Cliché is waar'

  • Gisteren, 14:58
  • Gisteren, 14:58
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Celtic

Feyenoord
18:45
Celtic
Vandaag om 18:45
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Midtjylland
4
8
12
2
Freiburg
4
5
10
3
Ferencváros
4
4
10
4
Celta
4
5
9
4
Crystal Palace
0
0
0
5
Braga
4
4
9
6
Aston Villa
4
4
9
7
Lyon
4
3
9
8
Plzeň
4
4
8
9
Betis
4
4
8
10
PAOK
4
3
7
11
Brann
4
3
7
12
Dinamo Zagreb
4
1
7
13
Genk
4
1
7
14
Porto
4
0
7
15
Fenerbahçe
4
0
7
16
Panathinaikos
4
1
6
17
Basel
4
1
6
18
Roma
4
1
6
19
Lille
4
0
6
20
Stuttgart
4
0
6
21
Go Ahead
4
-1
6
22
Young Boys
4
-4
6
23
Nottm Forest
4
1
5
24
Bologna
4
0
5
25
Crvena zvezda
4
-2
4
26
Sturm
4
-2
4
27
Celtic
4
-3
4
28
Salzburg
4
-2
3
29
Feyenoord
4
-3
3
30
Ludogorets
4
-4
3
31
FCSB
4
-4
3
32
Utrecht
4
-4
1
33
Malmö
4
-5
1
34
Maccabi TA
4
-7
1
35
Nice
4
-5
0
36
Rangers
4
-7
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel